韓、星、馬首長「減薪、捐薪」抗疫　網友疾呼：台灣該跟進吧！

▲南韓總統文在寅減薪40％助抗疫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國經濟遭受衝擊，許多民眾被迫休無薪假甚至失業，企業也損失慘重，多國政府首長就帶頭宣布「減薪、捐薪」，希望能夠與國民共體時艱；如馬來西亞蘇丹宣布停領皇家俸祿半年、新加坡總統與部會首長減薪3個月、南韓副部長級以上公務員未來4個月減薪30％。這也讓不少網友紛紛表示，「台灣應該跟進」、「要替醫護人員加薪」。

馬來西亞蘇丹阿布杜拉（Abdullah Ri'ayatuddin）與其夫人宣布，將會暫停領取皇家俸祿6個月，首相慕尤丁（Tan Sri Muhyiddin Yassin）也表示，包含自身在內，所有內閣成員減薪2個月，而這筆錢將作為新冠肺炎（COVID-19）的救濟金。

▲新加坡總理李顯龍年薪約5000萬台幣，為全球最高年薪首長。（圖／路透社）



新加坡政府為了提振全國經濟，副總理王瑞杰在3月28日宣布，所有內閣部長、議員將減薪一個月，資深公務人員減薪半個月，連同總統哈莉瑪（Halimah Yacob）也一併減薪。另外，包含衛生部與醫院的第一線醫護人員，都能夠額外獲得一個月的獎金。

南韓總理丁世均宣布，未來4個月部長級、次長級公務員減薪30％，包括韓國總統和國務總理，與人民共體時艱。另外土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以個人名義發起「全國團結運動」，並率先捐出7個月薪資，支援因疫情經濟重創的低收入族群。

▲土耳其總統艾爾段捐出7個月薪資。（圖／路透）



不少網友對此表示，「台灣有要跟進嗎？」、「台灣看看要不要政務官都來減一下」、「台灣應該跟進」，也有人提出，新加坡總理李顯龍年薪將近5千萬元台幣，「省起來蠻可觀的」、「新加坡的官員跟台灣官員薪水根本天差地遠」。

至於醫護人員加薪部分，許多網友則認為，台灣醫護人員的薪資實在太低了，「立委、議員們減薪給醫護」、「台灣最辛苦的就是這些前線醫護」、「撥預算幫第一線醫護和指揮中心的同仁加薪」、「醫護過勞就該提高待遇」。

另外對於前線的防疫團隊，也有不少人表示，「所有的防疫團隊都是年前工作到現在沒休息過」、「真的是天天看到陳部長在第一線操，一個月不間斷了．沒有減薪的理由」。