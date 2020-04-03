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朱銘美術館攜手GARMIN跨界合作　線上馬拉松「藝起動起來」

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▲ 朱銘美術館攜手GARMIN跨界合作 線上馬拉松「藝起動起來」。（圖／朱銘美術館提供）

▲ 朱銘美術館攜手GARMIN跨界合作，線上馬拉松「藝起動起來」。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

防疫關鍵時刻，響應保持社交距離，朱銘美術館與智慧穿戴裝置領導品牌GARMIN合作，推出線上馬拉松競賽，藝術與運動跨界結合，透過線上競賽與跑友串聯，運動就是隨時隨地，活動期間只要累積里程達21公里，就有機會獲得美術館限量好禮，即日起開跑，活動至5月10日。

朱銘美術館今年推出《2020年度特展：創藝運動場》，展出達利、楊英風、朱銘等近現代大師乃至年輕當代藝術家與運動相關的創作。因應新冠病毒疫情，全民積極落實防疫措施，「運動防疫」也成為重要觀念。

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▲ 朱銘美術館攜手GARMIN跨界合作 線上馬拉松「藝起動起來」。（圖／朱銘美術館提供）

▲ 朱銘美術館與智慧穿戴裝置領導品牌GARMIN合作，推出線上馬拉松競賽，藝術與運動跨界結合。

防疫關鍵階段，即使跑步運動也要保持適當的社交距離，因此特別與GARMIN合作推出線上馬拉松競賽活動，大家直接在線上參賽，彼此鼓勵運動，不受限跑步的時間、地點或次數，只要累計跑滿21公里，排行榜的特定名次可獲得美術館的超值好禮。

朱銘美術館表示，線上馬拉松活動獎品包括價值1000元的「美術館之友」會員，可於一年內不限次免費參觀美術館，並享購物及餐點優惠，以及「創藝運動雙人套票」，不只能逛美術館，八月底前還能在北海岸7家戶外休閒運動商家享價值2900元的折扣。

【朱銘美術館 X GARMIN－創藝運動場】https://reurl.cc/qd5dNp

「美麗最大的祕密」

▲ 朱銘美術館攜手GARMIN跨界合作 線上馬拉松「藝起動起來」。（圖／朱銘美術館提供）

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