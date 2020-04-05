新莊宏泰市場小偷出沒　火鍋料老闆10萬飛了…公布監視器畫面

▲新莊宏泰市場火鍋料老闆粗心，10萬元放桌上遭慣竊偷走。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名從事火鍋料買賣的男子，一早帶著裝有10萬多元貨款的包包到店裡，竟粗心地放在桌上就進去與朋友聊天，當發現外面有異音，出來查看才發現包包不翼而飛，趕緊請老婆幫掛失提款卡並報案，警方根據監視器鎖定一名慣竊，將儘速將他逮捕到案。

▼老闆娘貼文呼籲攤商要小心 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，在新莊區宏泰市場內從事火鍋料買賣的男子，5日凌晨拿著裝有10萬貨款及提款卡存摺的包包到店裡，他隨意地將包包放在電話機旁桌上，隨即進入裡面工作室與朋友聊天，突然聽到外面有聲響，跑出查看，赫然發現包包不翼而飛。

他又氣又緊張，先打電話給老婆要她掛失提款卡及存摺，並到轄區派出所報案，警方到現場調閱周遭監視器，發現行竊的男子用雨傘當掩護，趁著天剛亮市場人員稀少，大辣辣走進店內偷走包包，目前已經掌握一名轄區居無定所的陳姓慣竊，將儘速將他逮捕到案。

事後李姓老婆到臉書不公開社團上貼文，公開監視器影片，呼籲在市場做生意的攤商，要小心這名慣竊，更難過地寫「就是那一下下，錢就飛了…工也白做的…好想哭…」網友也氣憤地留言「辛辛苦苦賺的錢，小偷真可惡！」

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