　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊宏泰市場小偷出沒　火鍋料老闆10萬飛了…公布監視器畫面

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新莊宏泰市場火鍋料老闆粗心，10萬元放桌上遭慣竊偷走，老闆娘貼文呼籲攤商要小心 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊宏泰市場火鍋料老闆粗心，10萬元放桌上遭慣竊偷走。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名從事火鍋料買賣的男子，一早帶著裝有10萬多元貨款的包包到店裡，竟粗心地放在桌上就進去與朋友聊天，當發現外面有異音，出來查看才發現包包不翼而飛，趕緊請老婆幫掛失提款卡並報案，警方根據監視器鎖定一名慣竊，將儘速將他逮捕到案。

▼老闆娘貼文呼籲攤商要小心 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊宏泰市場火鍋料老闆粗心，10萬元放桌上遭慣竊偷走，老闆娘貼文呼籲攤商要小心 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，在新莊區宏泰市場內從事火鍋料買賣的男子，5日凌晨拿著裝有10萬貨款及提款卡存摺的包包到店裡，他隨意地將包包放在電話機旁桌上，隨即進入裡面工作室與朋友聊天，突然聽到外面有聲響，跑出查看，赫然發現包包不翼而飛。

他又氣又緊張，先打電話給老婆要她掛失提款卡及存摺，並到轄區派出所報案，警方到現場調閱周遭監視器，發現行竊的男子用雨傘當掩護，趁著天剛亮市場人員稀少，大辣辣走進店內偷走包包，目前已經掌握一名轄區居無定所的陳姓慣竊，將儘速將他逮捕到案。

事後李姓老婆到臉書不公開社團上貼文，公開監視器影片，呼籲在市場做生意的攤商，要小心這名慣竊，更難過地寫「就是那一下下，錢就飛了…工也白做的…好想哭…」網友也氣憤地留言「辛辛苦苦賺的錢，小偷真可惡！」

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
富邦金急發公告！連假去過「國家級警報」11景點　明起居家辦公
志村健罹新冠肺炎逝…緋聞AV女優忍7天曬私照　背後故事藏洋蔥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商前

新莊宏泰市場小偷出沒　火鍋料老闆10萬飛了…公布監視器畫面

怪手一挖垃圾堆聽到破碎聲！失蹤林女變桶屍　里長曝關鍵「冥冥中要幫她」

快訊／不滿店家態度差！　公館中年男用餐亮塑鋼扁鑽刺傷2店員被捕

新店媳婦PO文尋失蹤婆婆　2天後發現陳屍河邊…警：死因不明待相驗

16浪浪遭剪耳後「整團丟棄」　沒結紮也照剪…「雙耳都喀喳」讓他怒了

久病纏身點炭盆尋短　警破門急搬通風處救人：阿嬤妳要堅強

知名親子連鎖店「麻吉樂園」驚傳惡意倒閉　近5百人求償無門

妻與男同事「大雕」自拍！台商心碎求償百萬：我的精神支柱...結局很意外

中鋼考生舞弊大逆轉！法官認「作弊與薪資無關」改判無罪

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商前

新莊宏泰市場小偷出沒　火鍋料老闆10萬飛了…公布監視器畫面

怪手一挖垃圾堆聽到破碎聲！失蹤林女變桶屍　里長曝關鍵「冥冥中要幫她」

快訊／不滿店家態度差！　公館中年男用餐亮塑鋼扁鑽刺傷2店員被捕

新店媳婦PO文尋失蹤婆婆　2天後發現陳屍河邊…警：死因不明待相驗

16浪浪遭剪耳後「整團丟棄」　沒結紮也照剪…「雙耳都喀喳」讓他怒了

久病纏身點炭盆尋短　警破門急搬通風處救人：阿嬤妳要堅強

知名親子連鎖店「麻吉樂園」驚傳惡意倒閉　近5百人求償無門

妻與男同事「大雕」自拍！台商心碎求償百萬：我的精神支柱...結局很意外

中鋼考生舞弊大逆轉！法官認「作弊與薪資無關」改判無罪

快訊／恭喜！八三夭劉逼無預警宣布秘婚當爸...曬「超音波照」嗨喊：遇到他了！

小小傑滿1歲啦…福原愛一家溫馨慶生！　曬合照「逆天長腿」成亮點

鋼鐵人證實「親人因肺炎病逝」　戴口罩、手套度過55歲生日

新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商前

引擎蓋長出「4隻粉紅新生兒」　她妙招引松鼠媽築新巢

本土感染源超難找！　ICU名醫要全民「每天一件事」高效率還原路徑

外出忘關門！「一坨黑影」闖家門6次　結局讓媽超感動

Nike把經典鞋盒變成造型包！完美還原勾勾與顏色　運動、旅行拎這款最潮

富邦金超前部署　清明連假去11熱門景點「明起居家辦公12天」

疫情遊客銳減！　近28萬隻欖蠵龜「上岸築巢」已7年未見

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

墾丁大街一天巨變！警強制上套

感覺屁股被頂！女老師伸手一抓　下秒猛巴學生頭

進房30分鐘後　養生館辣妹突脫內褲

單親女童害同學斷牙要賠52萬　超慘身世曝

深夜漲慾火！她上網看片驚見自己成主角　怒提告

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

違規車主狂追檢舉達人：跑啊～我陪你跑到天亮

拉爸爸到派出所！女娃奶音送口罩

手持口罩不戴！大媽進捷運站遭攔狂嗆「又沒生病」

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／不滿店家態度差！　

推特曬吸吮片　她月發10部

更多熱門

相關新聞

汪異常狠吠！鋁窗位移險發生憾事

汪異常狠吠！鋁窗位移險發生憾事

這必須好好獎勵毛孩了！飼主謝小姐家中的歐告「黑金」平時個性相當穩定，30日凌晨3點多卻突然對著陽台大聲狂吠，隔天一大早夫妻倆出去陽台查看，才發現鋁窗的逃生門有被硬扯的痕跡，外觀明顯變形，這才發現原來他們差點被闖空門，所幸毛孩出面嚇阻。

放風看未熄火車輛「拔掉點滴架」開去兜風

放風看未熄火車輛「拔掉點滴架」開去兜風

烏龍麵一開「粉色小花」塞爆...同事笑噴

烏龍麵一開「粉色小花」塞爆...同事笑噴

小偷不小心睡著！　屋主聽「床底打呼聲」驚覺

小偷不小心睡著！　屋主聽「床底打呼聲」驚覺

母子居家檢疫出門曬衣、騎腳踏車　侯友宜：嚴格開罰

母子居家檢疫出門曬衣、騎腳踏車　侯友宜：嚴格開罰

關鍵字：

新莊宏泰市場火鍋料小偷

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

蔡波能出生5天「又出狀況」

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

墾丁大街一天巨變！警強制上套

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

4人確診無症狀！最新8例足跡曝光

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面