母子居家檢疫竟逛夜市...出門曬衣、騎腳踏車　網轟：乖乖隔離很難嗎？

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一對剛從大陸返國的陸配母子，當天返家還到診所看診，被通報違反居家檢疫規定，更多次出家門曬衣服、聊天，兒子還在門口騎腳踏車，當地里長立刻上門關心，丈夫懷疑鄰居通風報信，對鄰居咆哮「神經大條」，警方獲報到場處理，民政及衛生單位確認母子違反規定，將進行裁罰。

▲警方會同衛生局、民政局到居家檢疫民眾家中查訪。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼鄰居將監視器影片貼到網上，指控母子兩人違反居家檢疫規定 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，陸配母子在20日從中國福建省搭機返台，依規定需搭乘檢疫車返家，進行14天居家檢疫，不得從事其他活動，但母子2人卻直接到住家旁診所看診拿藥，護理師發現後通報當地里長。

里長見事態嚴重，擔心疫情出現破口，立即上門關心提醒；事後陸配丈夫以為是交惡的鄰居從中作梗、通風報信，跑到路中朝鄰居家破口大罵，警方獲報到場，經查丈夫並非隔離名單，也無違法，隨即離開。

翌日，母子又跑出門，經鄰居提醒，丈夫更火大，直接嗆「神經大條」，鄰居不滿母子自私地違反檢疫規定，不顧他人染病危險，將住家門口監視器影片貼到網路，指控陸配多次走出家門曬衣、聊天，小孩更外出騎腳踏車，甚至當天回國返家還跑去逛夜市，「有病嗎？乖乖隔離不出門很難嗎？」

▼侯友宜市長視察新莊衛生所後，表示調查後如果惡意將嚴格開罰 。（圖／記者陳以昇攝）

新北市政府民政局檢視影片後表示，經初步認定妻小有走出門口曬衣服的行為，確實有違反居家檢疫的規定，後續會依此來做裁罰居家檢疫者，按規定不能踏出家門，因此該案於家門外曬衣服也不允許，另若有就醫需求，須向衛生機關或居家檢疫關懷中心連繫，不得擅自出外就診。新北市長侯友宜今天（25日）視察新莊區衛生所表示，目前居如果居家檢疫的民眾有惡意違反規定的話，絕對會嚴格開罰。

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