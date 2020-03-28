鍋燒烏龍麵一開「粉色小花」塞爆...同事全笑翻　網反應超兩極：小朋友最愛

▲原po這碗裡有12片之多。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友日前和同事一起訂團膳，當天吃的是鍋燒烏龍麵，沒想到打開後赫見，自己這一碗裡竟放有多達12片魚板，在旁目睹的同事全被戳中笑點，而網友們則反應兩極，有的人超愛，但也有許多人吐槽，看到滿滿火鍋料就沒食慾了。

網友日前在「爆怨公社」發文提到，「中餐團膳送來的鍋燒烏龍麵，一倒進碗裡...傻眼了，一整堆的花片，我同事在旁邊笑到翻過去。」

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苦主透露，他這一碗有多達12片魚板，另一位同事有7片半，還有一個是4片的。從照片中可見，除了覆蓋在最上層的滿滿魚板，裡面有還豆皮、胡蘿蔔、香菇等配料，而哭笑不得的他直呼，「一種老闆怕我們吃不飽的概念，老婆說女兒看到照片超羨慕我的。」

▲另一位同事也有7.5片XDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們反應差很大，一派網友笑回，「我女兒超愛」、「我兒子超愛，他每天都會吵要吃花花麵」、「小朋友好像都愛這花花魚板」、「老闆很有愛，怕防疫期間大家瘦了」、「這個很貴耶！小時候大人什麼都讓我切，就這個不行，因為怕我切太厚」。

不過，很多網友則不能接受，紛紛表示「我一直覺得這個東西沒有食用價值」、「我超討厭這個的！完全沒食慾」、「不愛這個，都挑給其他人吃」、「我超討厭這個...不愛加工食品」、「最討厭的火鍋料」、「小孩都超愛花片，我兒子也愛，我小時候都留最後」。