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江啟臣力挽藍營形象　黃創夏曝成敗關鍵在他

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▲黃創夏、韓國瑜。（合成圖／翻攝黃創夏臉書、記者翁進忠攝）

▲黃創夏、韓國瑜。（合成圖／翻攝黃創夏臉書、記者翁進忠攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席江啟臣日前扮起三國名相諸葛亮，徵求「數位行銷科技長」來幫助藍營翻轉在網路上的形象與劣勢，走向數位化，並稱該職位為「數位諸葛亮」，引起網友討論，資深媒體人黃創夏3日就嘲諷江的舉動「笑果」特別好，只要韓流還在，就算孔明在世也無能為力。

黃創夏表示，江啟臣要徵數位諸葛亮，結果「笑果」特別好，不但被譏諷「阿斗劉禪有孔明也沒用」，還被諷刺有「斯懷、超明、毓蘭、玉珍和Lulu」等「五虎將」鎮守立法院，總統蔡英文一定撫掌大笑說「吳無憂矣」。

▲江啟臣徵國民黨數位行銷科技長。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣徵國民黨數位行銷科技長。（圖／翻攝江啟臣臉書）

黃創夏直指，只要韓流還在，三不五時就被炒作「搶救韓國瑜」、「韓國瑜選黨主席」或「韓國瑜選台北市長」這些話題，韓流當關，孔明在世只能徒呼負負，難救國民黨。

「成也韓國瑜，敗也韓國瑜，走出陰霾，必先忘了韓國瑜」。黃創夏指出，關鍵在於藍營必須擺脫「救世主情節」，國民黨創黨百餘年，雖然每次掌權後都會腐敗，但黨內中層與基層總會奮起，可惜並不是憤起改革，而是如同特定信仰團體般，全心全力去尋找新一代救世主，然後簇擁在其身邊。

黃創夏再說，前總統馬英九經過8年自毀，高雄市長韓國瑜則更加速，原因就是國民黨雖渴望救世主，充滿的「太陽」情結，卻忘記太陽雖然光芒耀眼，更可能吞噬萬物，毀滅國民黨一切。

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