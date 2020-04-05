女歌手「遭捲聯結車」臟器外露亡！男友心碎PO文：對不起保護不了妳　網淚崩

▲曾女是一名小有名氣的駐唱歌手，不幸發生憾事讓網友們都感到相當不捨。（圖／翻攝自臉書、記者林悅翻攝）

地方中心／綜合報導

台南一名小有名氣的曾姓女駐唱歌手，於2日下午發生一場死亡車禍，導致當時坐在機車後座的她，不幸被聯結車捲入輾斃。對此，曾女的男友日前於臉書沉痛發文提到，「沒有保護好她」。而曾女的離去，也讓不少她的粉絲、友人都感到相當不捨，紛紛到她的臉書表達思念與哀慟。

這起事件發生在2日中午12時許，事發當時一名張姓駕駛開著聯結車，與另名騎車的石姓男子發生碰撞，並碰撞停放路邊30歲王姓男子的自小客車，巨大的撞擊力道不僅導致石男、曾女人車倒地，坐在後座的曾女更是因此被聯結車輾過，而救護人員趕抵現場時發現，曾女臟器外露明顯死亡，而石男也因此受到擦傷。此外，目前相關肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

另外，曾女外型甜美，是當地小有名氣的駐唱歌手，而她的男友石男也在她離世隔天，用她的臉書帳號，寫下令人心碎的沉痛貼文，「縱然我再如何的愛她疼她，卻連她都保護不了，對不起，謝謝個啷的關愛」貼文的字字句句都讓網友們看了相當不捨，除了哀悼曾女的離去以外，也紛紛留言鼓勵石男，「節哀」、「要保重」。

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