台南善化區環境清潔日　市長夫人來加油打氣！

▲台南市長夫人劉育菁，特別利用清明連假最後1天與環保局長謝世傑，親臨善化區胡厝社區及溪美社區，陪同環保義工隊響應環境清潔日活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲感謝志義工們不辭辛勞，協助區里環境清理維護工作，南市長夫人劉育菁，特別利用連續假期最後1天與環保局長謝世傑，親臨善化區胡厝社區及溪美社區，陪同環保義工隊響應環境清潔日活動，轉達黃偉哲市長對他們關心及謝意外，並提醒環保志義工做好防疫措施及自主健康管理。

善化區環保義工隊共有19隊，全區共有環保志義工992人，胡厝社區每次義工隊出勤人數達100人，每月掃街長度近10公里;溪美社出勤人數約30人，每月掃街長度3公里，兩隊更有88及89歲高齡長者活到老動到老，對環境付出不遺餘力。除自主整理區里在地環境，也包括協助推動資源回收、周遭巷道之環境清潔、配合病媒蚊防治及孳生源清除，對市容的維護貢獻良多。

台南市幅員廣大，市長黃偉哲對於環保志義工一大早協助在地區里環境，掃街、守護區里環境，不求回報，無私奉獻精神感到欽佩，臺南市周遭巷道環境更乾淨，環保志義工是功不可沒的。

環保局長謝世傑感謝大家為大台南環境的維護與付出，雖台南市有619隊環保義工隊26684人, 但仍希望有更多市民加入環保志義工行列，一起維護我們的美好環境。

►75%酒精的乾洗手來啦！