台南市環境教育力推戶外學習　補助學校學習經費

▲為推廣環境教育，台南市環保局補助高級中等以下學校至台南市14處環境教育設施場所進行戶外學習。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為推廣環境教育，台南市環保局補助高級中等以下學校至台南市14處環境教育設施場所進行戶外學習，每校最多補助車資1萬6千元，也鼓勵學校防疫期間可多加利用戶外學習資源進行教學。

市長黃偉哲說，戶外學習活動，一直都是正規教育裡面不可或缺的一環，不僅能結合教育與遊憩，也是認識在地特色的好機會，台南市14處環境教育設施場所皆經專家審定，可以確實發揮場域的特點，傳遞出優質有效的環境教育意涵，在防疫期間也鼓勵學校多辦理戶外課程，可避免室內人擠人的情形。

環保局長謝世傑進一步說明，台南市有：「台南市環保教育園區」、「城西垃圾焚化廠」、「走馬瀨農場」、「台江國家公園」、「曾文水庫」、「天埔社區環境教育園區」、「雲嘉南鹽田及濕地環境教育中心」、「南部科學工業園區台南園區」、「交通部台灣南區氣象中心」、「黑面琵鷺生態展示館」、「關子嶺紅葉公園」、「南瀛天文館」、「尖山埤環境學習中心」及「樹谷考古暨環境教育中心」等14處環境教育設施場所，每處皆有在地特色的環境教育課程可供預約。

例如到「走馬瀨農場」可以體驗當小小神農氏、「尖山埤環境學習中心」可以了解到水庫生態系及製糖歷史等，內容豐富，整合環境教育專業人力、專業課程方案與適當的環境資源，整體發揮其能量，提供環境教育專業服務給來學習學生或民眾，透過場域學習體驗，可以更落實學校之環境教育在學生之環境認知、態度、價值與行動的技能等各層面之學習，鼓勵本市學校踴躍提出申請，可洽聯絡窗口:06-2689751#328黃先生。

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