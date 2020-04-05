法記者酸疫情悼念活動　中駐法使館：譴責種族主義

▲天安門降半旗悼念疫情犧牲者 。（圖／環球時報）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸4日就新冠肺炎疫情舉行紀念活動，悼念犧牲的烈士和逝世同胞，不過，現場採訪的法國BFM電視台記者卻發表歧視言論，引起撻伐。對此，中國駐法國使館發言人表示，反對任何形式的種族主義和歧視言行，至於這名記者，目前被公司停職一週。

《參考消息》報導，捲入此次失言風暴的是法國BFM電視台經濟頻道記者伊曼紐爾·萊奇普雷（Emmanuel Lechypre），他當天表示，「在場的人低頭哀悼，埋葬了神奇寶貝們」，不僅引起網友砲轟「拿別人的痛苦開玩笑是多麼可恥」、「對逝者完全缺乏尊重」，還有旅法華人在社交平台發起聯署抗議行動，要求這名記者辭職。

伊曼紐爾·萊奇普雷隨後公開道歉，表示自己發表完全不合時宜的評論並向中國的受害者致敬，「發表這些不恰當的言論時，我誤以為麥克風關閉了。我真的很抱歉。」此外，法國BFM電視台及相關頻道也向觀眾道歉，強調這番言論不恰當，伊曼紐爾·萊奇普雷記者已被停職一周。

中國駐法國使館發言人則在當地時間4日回應此事，發言人指出，清明節是中國人緬懷逝者的日子，中國全國各地及駐外使領館降半旗，舉行悼念活動，表達對抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中犧牲的烈士和逝世同胞的深切哀悼。

至於BFM電視台記者的言論，發言人表示，中國駐法國大使館對此表示強烈不滿和譴責，並強調亦無國界，因此悼念在中國、法國以及全世界因疫情失去生命的人，「我們反對任何形式的種族主義和歧視言行。人類是命運共同體，抗擊疫情需要國際社會共同努力。」

▲新冠肺炎疫情蔓延至全球。（圖／路透社）