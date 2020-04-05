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隔16秒上公車！他「沒戴口罩」坐確診者斜後方...結果被感染了

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▲▼司機,公車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲搭乘大眾交通工具要注意佩戴好口罩。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎傳播快速！重慶一名65歲的男子因搭公車沒戴口罩，與另一名確診患者「相隔16秒」上車，且在坐在其斜後方，而該位確診者在搭車過程中，一度將口罩取下，這讓該位大爺因此被感染。

▲ 新北搭大眾運輸「強制戴口罩」第二日 交通局：民眾配合度超高。（圖／新北市交通局提供）

▲ 新北搭大眾運輸「強制戴口罩」。（圖／新北市交通局提供）

新冠肺炎病毒的傳染力驚人，根據重慶新冠疫情防控記者會消息，65歲的男子就是在搭公車過程中被感染。北區疾控中心副主任醫師周海龍指出，該名患者於1月23日出現流涕、乏力等症狀，1月30日到醫院就診，3次檢測都是陰性，直到2月4日採集血液和糞便標本，5日才透過糞便檢查出陽性。

而由於該男子的活動史非常簡單，除了健身打球之外，只有過一次朋友聚會，但對接觸者全部檢測後，結果全部是陰性，讓調查陷入一片迷茫，不知道如何去找到感染來源。

直到深入調查後發現，該男子和另一名確診患者曾坐同台公車，在1月19日早上8點47分前後相差16秒，上了同一輛公車，之後男子坐在後來被確診患者的斜後方，並沒有戴口罩，後來被確診的那名患者雖然戴了口罩，但中途將口罩取了下來，而且車窗都是關閉的，因此符合了密切接觸的條件。

這也是一起典型的公車傳播案例。周海龍提醒市民，乘坐公車一定要戴好口罩，同時也要提醒周圍的人要戴好口罩，保護好自己。在公交車上儘量少觸摸物體表面，下車之後儘快做好手消毒。

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