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大陸新增5本土病例「均在廣東省」　現有確診降至1376人

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京首都國際機場的旅客。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

據大陸國家衛健委5日通報，4月4日0—24時31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，其中25例為境外輸入病例，5例本土病例均發生在廣東省！死亡病例方面新增了3例，均在湖北省；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例。

通報顯示，當日新增治癒出院病例213例，解除醫學觀察的密切接觸者1869人，重症病例減少36例。境外輸入現有確診病例697例（含重症病例18例），現有疑似病例107例。累計確診病例913例，累計治癒出院病例216例，累計死亡病例0例。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲應對新冠肺炎疫情於全球蔓延，「外防輸入」成為大陸的重要方針。（圖／路透社）

截至4月4日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1376例（其中重症病例295例），累計治癒出院病例76964例，累計死亡病例3329例，累計報告確診病例81669例，現有疑似病例107例。累計追蹤到密切接觸者713110人，尚在醫學觀察的密切接觸者17436人。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例183例（武漢183例），新增死亡病例3例（武漢3例），現有確診病例648例（武漢644例），其中重症病例267例（武漢264例）。累計治癒出院病例63945例（武漢46794例），累計死亡病例3210例（武漢2570例），累計確診病例67803例（武漢50008例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者47例,其中境外輸入無症狀感染者16例；當日轉為確診病例3例（境外輸入3例）；當日解除醫學觀察50例（境外輸入8例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1024例（境外輸入244例）。

累計收到港澳台通報確診病例1261例：香港特別行政區862例（出院186例，死亡4例），澳門特別行政區44例（出院10例），台灣355例（出院50例，死亡5例）。

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