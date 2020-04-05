實踐大學老師都在家友人染疫？莊人祥：他「忘提」北部男店員來訪

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

原本列為感染源不明的本土病例案352男店員感染源找到了！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布，經過疫調人員抽絲剝繭，終於發現他曾經到案301染疫實踐大學老師家裡喝飲料密切相處1小時。但調查案301時並未發現這名接觸者，指揮中心發言人莊人祥說，案301說明那幾天都待在家裡，這也沒有錯，只是忘記提到有人來找他。

指揮官陳時中在記者會中提到，案352曾經和案301美國返台確診個案有密切接觸超過1個小時，算是找到來來源。而案301就是先前確診的實踐大學老師，3/2自美國回來，6日發病，28日通報，30日確診，發病到確診長達24天，期間在21日和案352一起喝飲料超過1個鐘頭。

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莊人祥進一步說明，疫調人員昨日了解到案352曾經到友人家中喝飲料、相處1個小時，第一時間並不清楚對象就是確診個案，而是後續留下相關聯絡方式進一步調查，才發現該名友人就是案301。媒體提問，在調查案301時卻未發現這名店員，是否疫調時忘記說明？莊人祥回應，案301當時說那幾天都待在家裡，因為是352到301家中，這說法沒有錯，但是忘記提到友朋友來找他。

指揮中心公布訊息顯示，案352近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於4日確診。莊人祥昨說明，衛生單位調查個案本身獨自居住，為商店販售人員，住家與上班地點橫跨不同縣市，平時上班都與同事兩人搭擋，且自稱與同事上班都有戴口罩，但仍需進一步調監視器釐清；今日進一步更新，個案相關接觸者框列11人，居家隔離3人，其它自主健康管理。