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美女醫「超速」遭攔下！證件上繳…卻拿回「N95口罩」　當場暖哭

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▲▼（圖／翻攝自National Police Association）

▲醫生超速被攔下，卻得到5個口罩。（圖／翻攝自National Police Association

記者黃心瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州一名女醫生薩羅時（Sarosh Janjua）先前在洲際公路上，因為超速而遭到警察攔下，沒想到當她出示證件之後，沒有收到原本應該出現的罰單，取而代之的卻是5個「N95醫用口罩」，讓她感動的當場哭了。

新冠肺炎肆虐全球，美國的確診人數更是一路飆升。薩羅時是一名心臟科醫生，目前在該州的杜魯斯（Duluth）新冠肺炎隔離小組裡工作，上週她在明尼蘇達州州際公路上，因為超速而被警察布萊恩（Brian Schwartz）攔下，並且接受臨檢。

薩羅時說，布萊恩先是拿著她的證件回到巡邏車上查詢，返回之後很堅定的告訴她「超速是非常不責任的一件事，一旦發生事故不僅會占用資源，也無法幫助其他患者」；就在她被責備之後，準備要接受罰單時，到達手上的卻不是紙，而是5個厚厚的N95口罩！

薩羅時表示，這5個口罩是國家為了保護布萊恩所提供的，但卻無私地給了她，因為受到感動的哭了起來，這個完全跟她不認識的陌生人，沒有欠她錢，甚至比她還要在更前線的位置工作，但卻甚麼也沒問的就給了她口罩；而且似乎是布萊恩發現她的錢包裡夾有兩個口罩，誤以為她在重複使用口罩，才會無私均贈。

報導中指出，在某些情況下，醫生會被迫使用舊口罩，這有可能會造成進一步的感染，薩羅時也說，她在工作時也會害怕，沒有適當的裝備來保護自己，「像在世界各地的醫護人員跟急救人員一樣，我也會害怕沒有足夠的防護裝備。」

這樣暖心的消息傳出後，明尼蘇達州巡邏隊在臉書上寫道，感謝薩羅時辛勤工作和奉獻的精神，在疫情大流行期間，巡邏部隊也在努力工作，並且考慮到在這種關鍵時刻，照顧明尼蘇達州所有在第一線貢獻的人。

 
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