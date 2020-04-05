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留美女學生爽遊歐洲　返國隔離還「隱瞞症狀」…18天後確診

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▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

▲留美女學生前往歐洲多國遊玩，結果返回北京確診。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎在世界各國肆虐，許多國家確診案例不斷增多。大陸北京有名女子先前在美國留學，還到歐洲多國遊玩，回到北京後被隔離，沒想到，她在隔離過程中出現症狀，竟然不斷隱瞞，最後被診斷為確診案例。

綜合陸媒報導，這名女子在美國留學2月29日從美國底特律飛往荷蘭鹿特丹遊玩，期間又搭乘火車前往比利時、英國，還在英國倫敦多地參觀，3月17日從倫敦出發，在衣索比亞轉機返回北京，接受隔離觀察。

隔離觀察期間，女子3月26日出現咽喉痛的症狀，但沒有通報，3月29日又出現喉嚨乾燥的症狀，也沒有報告，直到3月31日進行核酸篩查，才測出新冠病毒陽性的結果，由救護車送往北京小湯山醫院醫治。

▲北京市疾控中心副主任龐星火。（圖／翻攝新京報）

▲龐星火譴責，這名女留學生有僥倖心理。（圖／翻攝新京報）

小湯山醫院醫師結合境外旅遊史、肺部影像、血液檢查等結果作為依據，4月3日診斷女子為新冠肺炎確診案例，臨床案例屬於普通型。女子確診後自述，前往英國旅行時，與16名同學、老師同團，其中有1名美國籍同學3月14號發燒、1名美國籍老師3月30日確診。

對此，北京市新型冠狀病毒疫情防控中心副主任龐星火說，這起案例在疫情嚴重的國家旅行，還接觸過發燒、確診案例，隔離期間出現症狀卻不主動通報，存有僥倖心理，有境外旅遊史的民眾應密切關注身體變化，及時報告、就診。

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