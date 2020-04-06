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「2萬人撲黃山」爆了！連3公告停止入園　風景區道歉：讓安徽人民失望了

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▲▼2萬人遊黃山，擠爆！（圖／翻攝微博）

▲2萬人擠爆黃山，風景區連3公告緊急喊停！（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

解除封城，黃山市政府一周前才宣布，黃山風景區31處免費門票串連活動，提振疫後旅遊市場，未料清明小長假帶來爆量遊客，黃山風景區3日開始人擠人，4日人流更達到上限2萬人，管委會5日一天連發3條公告，宣布「限流」、「停止遊客入園」，最後負責人更出面道歉「讓安徽人民失望了！」

為了促進安徽省內旅遊復甦，黃山市文化和旅遊局宣布4月1日起展開為期2周的「江淮大地串門游」活動，只要是省市民，憑證件就可享黃山旅遊景區31處門票免費優惠政策，當時考量到清明連假，疫情還沒完全結束，管委會對遊客流量限制提前做了安排，每日限流2萬人，且入場前須出示有效健康碼。

▲▼2萬人遊黃山，擠爆！（圖／翻攝中國黃山微博）

▲▼2萬人遊黃山，擠爆！（圖／翻攝中國黃山微博）

▲黃山風景區推出免費門票活動，引爆人潮。（圖／翻攝中國黃山微博）

沒想到，清明連假僅2天就把黃山風景區擠爆，排隊人龍塞滿整條路，摩肩擦踵，幾乎看不到縫隙，且還有許多人根本沒戴口罩，人口高度密集，讓網友看得心驚膽顫，痛罵「證明不怕死的大有人在」、「你們不要命，我們還要！安徽領導怎想的」、「水平真是差到一定程度，為什麼這個時間搞免費？2萬人有想過是什麼場面？」「黃山管委真是渾蛋」、「真以為疫情結束了？」

4月3日開始就有人潮湧入黃山風景區，當天官方回應稱，全天共接待遊客1萬708人，未達到2萬人的限制量，遊客排隊乘車入山的現象，主要是部分遊客特別是中老年遊客，在來山前沒有提前生成健康碼，導致耽誤。4月4日，風景區現場依舊開啟人從眾模式，道路幾乎被人肉撲滿，官方才緊急發布公告停止售票。

歷經連2天的爆量人流，4月5日一早6點多，黃山風景區官方就在4小時內連發3條公告「停止接待遊客」，表示：「景區進山人數已達到遊客流量限制2萬人，請遊客選擇其他旅遊路線，或改日進山。」最後更提醒，4月6日遊客調整旅遊路線，或改日到黃山旅遊。

「黃山景區現場擁擠不堪」5日登上微博熱搜榜，官媒《人民日報》也特別發文評論2萬人遊黃山事件：「別讓防控成果黃了！」對此黃山風景區黨工委宣傳部副部長葛旭芳受訪時表示，對於黃山風景區人流量大的事件非常抱歉，將迅速調整景區相應管理，加強管控力量，調整遊客等待功能分區劃分。

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▲▼2萬人遊黃山，擠爆！（圖／翻攝微博）

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