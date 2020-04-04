疫情警示！清明連假「墾丁塞爆」　指揮中心急發2則「細胞廣播」：請暫勿前往

▲現值清明連假，國內各大景點湧現旅遊人潮，墾丁人潮塞爆！（圖／記者陳崑福翻攝）

記者趙于婷／台北報導

現值清明連假，國內各大景點湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心今（4）日將於今天上午11：55，透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息共2則，包括墾丁、阿里山、花蓮東大門夜市等國內知名景點，呼籲民眾保持社交距離或配戴口罩。

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▲中央流行疫情指揮中心今（4）日將於今天上午11：55，透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息共2則。（圖／陳姓讀者提供）

第一則細胞簡訊是針對一般景點如「阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮」等。

另一則是針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

指揮中心再次提醒，民眾搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合體溫測量措施，勸導不聽最重罰新台幣1萬5千元；出入景點時應與他人保持室內外社交距離或配戴口罩，並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全。

細胞廣播訊息如下：

(A) 〔疫情警示〕清明連假至人潮擁擠觀光景點，室內至少保持1.5公尺及室外1公尺以上距離，否則請戴口罩，並勤洗手。身體不適請戴口罩立即就醫；如有任何問題請打1922，中央流行疫情指揮中心。

(B) 〔疫情警示〕墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。請維持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離，否則請戴口罩。身體不適請戴口罩立即就醫，並告知旅遊史。有問題請打1922，中央流行疫情指揮中心。