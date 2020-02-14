北北基警報解除！鑽石公主號「細胞簡訊」期滿　採檢30多人皆陰性

▲北北基警報解除！鑽石公主「細胞簡訊」期滿，採檢30多人皆陰性。（圖／路透社）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，鑽石公主號至今已有218人確診，由於該郵輪在1月31日曾停靠基隆港，讓遊客下船到北北基旅遊，中央流行疫情指揮中心為此發布國家級警報「細胞廣播簡訊」，公佈遊客曾造訪的50景點，不過截至潛伏期14天，檢驗的30多人皆無人驗出陽性，北北基警報暫時解除。

中央流行疫情指揮中心7日晚間首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」針對北北基地區民眾發送當日鑽石公主號旅客活動地點，提醒民眾曾於1月31日在同地點活動應進行自主健康管理，出現輕微呼吸道症狀，應落實生病在家休息；倘症狀加劇，請立即戴外科口罩就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

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中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥受訪時表示，今（14）日為鑽石公主號遊客上岸屆滿14天，檢驗的30多名高風險族群採檢皆為陰性，代表警報暫時解除，不過，因為發病後被診斷出來還需時間證明，後續還要再謹慎觀察。

雖然台灣警報解除，但停靠在橫濱港的鑽石公主號疫情卻不樂觀，船組員及乘客3600多人中，截至13日已有218人確診新冠肺炎，日本政府今開放80歲以上健康的年長者優先下船，接著就是80歲以上、待在內艙或是患有慢性疾病的的長者，也可以跟著下船。而22名台灣旅客中，除了1名確診案例外，今又傳出有85歲老翁確診，目前日方已安排入院隔離治療。