南美旅遊團確診再加1！60多歲女「返台無症狀」...同團還有2人染疫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4日）舉辦記者會，說明今日疫情狀況。其中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，今日確診的案335於2月20日至3月25日參加南美旅遊團，與日前確診的案259、331同團列為接觸者，該團已有3名確診。

指揮中心日前公布的案331為60多歲男性，曾參加2月27日至3月23日南美旅遊團，返台後於3月28日發病，出現全身倦怠和喉嚨乾的症狀，並於3月30日通報、4月2日確診，該團還有案259，而今日再增加一例，案335為一名60多歲女姓。陳時中說明，該團返台後即進行居家隔離，而案335於2日由衛生單位安排採減，今日確診，目前該案沒有相關症狀。

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指揮中心今日公布國內新增7例確診病例，分別為6例境外移入及1例本土。本土個案為40多歲男性（案352），近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案為2男4女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。

