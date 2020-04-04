高雄桶屍／死者致命傷為喉部甲狀軟骨　生前疑遭殘忍凌虐才斷氣

▲橋頭糖廠前空地施工時，挖到1個橘色水桶，裡頭驚見裸女屍體。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

高雄橋頭糖廠前空地，前（2日）天工人施工時挖到1橘色水桶，裡面竟藏1裸女屍，震驚社會，經警方比對，死者身分為61歲、原住鳳山的林姓婦人，6年前已列失蹤人口。而鑑識人員花7小時勘驗後，初步認定死者致命傷為「喉部甲狀骨」疑遭勒斃，且身上有多處傷痕，生前疑遭殘忍凌虐最後才斷氣。

檢警昨日經約7小時解剖後，發現死者喉部甲狀軟骨有骨折現象，對此，警方鑑識人員指出，喉部的甲狀軟骨極脆弱，若該處骨折，遭受外力，如被人掐死、勒死機率極大。

▲警方公布死者照片，盼民眾協助提供資訊緝凶。（圖／讀者提供）

此外，法醫複驗時也發現遺體四肢、身體等部位多處有骨折、出血等傷勢，疑曾遭毆打、凌虐等，但因林女早於2014年間即與丈夫吵架、離家，先生雖向警方提出協尋，已被列失蹤人口，但多年來未被找到，如今再現身，已成冰冷遺體，死者多年行方不明，其交友狀況究竟如何？已成警方能否盡速破案關鍵。

對此，警方昨除公布林女照片，盼民眾協助提供相關資訊外，警政署長陳嘉欽都親自南下了解，顯見對此案重視程度。知情人士則表示，因死者身亡時全身赤裸，「情殺」機會極大，只要能掌握其近年交友狀況，就會出現破案曙光。

更多 CTWANT 報導

板橋國小童墜樓！球鞋遺留窗台…送醫一度病危 家長痛心爆料

許瑋甯爆手指藏婚戒！男友暖舉曝光…直言「有點戀父情結」

輪流侵犯國中少女！2男學生「轉學繼續上課」無悔意 30萬人連署修法重罰