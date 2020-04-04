「醫師，我頭好痛」！她幾天後確診　腦細胞竟已死光光

▲新冠病毒可能傷及大腦？美國、義大利皆傳出疑似案例，讓許多神經科醫師相當擔憂。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

新冠病毒除了攻擊呼吸系統，也可能傷及大腦嗎？根據紐約時報報導，許多神經科醫師擔憂新冠病毒會造成腦損傷。

美國一位底特律醫師3/31通報一個案例，一名50多歲航空公司女員工，意識混亂並抱怨頭痛，除了能說自己的名字，其他事情都說不清楚，後來確診感染新冠病毒，進行腦部斷層掃瞄，竟發現數個部位水腫發炎，還有幾個較小區域的腦細胞已經死亡，醫師診斷為「急性壞死性腦病變」。

同樣的例子也發生在3月初，美國佛州一名74歲男子因為發燒被送進急診室，但X光片排除肺炎，隔天仍高燒不退且呼吸困難，甚至喪失說話能力，無法說出自己的名字，後來檢測證明這位患者感染新冠肺炎。義大利和世界其他地區的醫生先前也通報過類似案例。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授表示，新冠病毒是一種呼吸道病毒，主要是攻擊呼吸系統，包括上下呼吸道、肺部等等，目前出現許多嗅覺喪失的案例，可能是因為影響上呼吸道的神經系統所導致，而腦神經距離上呼吸道相當近，按照學理來說的確有可能傷及腦細胞，但目前從台灣的臨床案例來看，並沒有發現類似狀況，可能還需要未來更多科學證據來證明。

更多 CTWANT 報導

這碗拉麵太淡了！20歲男驚覺味覺有異 一篩檢…果然確診

裸照曝光！牛郎帝王「一句話」 網爆動：能活著真好

星宇停飛！張國煒在幹嗎？ 私照曝光「手握一根跪地猛吸」