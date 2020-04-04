台南清明連假遊客多　觀旅局持續宣導保持社交距離

▲清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾６成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾6成，台南市長黃偉哲表示，連假出遊遊客多，一定要保持社交距離，郊遊放鬆之餘，也要確實做好防疫措施。

黃偉哲市長特別指示觀光旅遊局，在有購票入園的風景區如虎頭埤、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池及德元埤荷蘭村的餐廳等，採入園實名制，也請觀旅局加強宣導遊客保持安全社交距離。

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市府觀光旅遊局統計，虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村連假第2天較首日成長逾6成，總計虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區清明連假第2日湧入逾9000人次遊客。而觀光遊樂業評價特優的頑皮世界野生動物園與尖山埤江南渡假村，連假第2天則有近5000遊客人次造訪，較連假首日成長逾6成。

台南山線地區，關子嶺風景區連2天維持3000多人次上山泡湯吃甕仔雞；而山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場等景點連假第2天則較首日大幅成長逾9成，共湧入逾1萬1000人次遊客人潮。

台南濱海地區，北門遊客中心及井仔腳鹽田連假第2天遊客人次較首日倍數成長，約有6000人次造訪，七股鹽山、鹽博館及旅遊中心亦有近5000人次遊客，台江國家公園管理處台江學園則湧入逾5000人次遊客，皆較首日成長約6成；另外，安平及中西區擁有漁人碼頭、觀夕平台、德陽艦、1661台灣船園區、港濱歷史公園及剛啟用不久的河樂廣場等眾多戶外型景點，都是防疫安心遊的好去處。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，黃偉哲市長要求防疫作為要時時更新超前部署，隨著連假第2天遊客人潮大幅成長，特別宣導連假出遊請遊客務必保持安全社交距離，室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上，若無法維持請務必戴上口罩，才能玩得開心也玩得安心。

黃偉哲市長表示除了保持社交距離外，建議民眾利用假期多接近大自然，把各地特色農產品伴手禮帶回家，並推薦大家可到楠西區梅嶺看油桐花，或到龜丹溫泉、南化區玉山寶光聖堂及西港區金砂里欣賞花旗木，走訪台南的綠色隧道、世界級景點及登山步道，不但可輕鬆保持適當的社交距離，更可舒緩身心及強身健體。

本次連假也是兒童節假期，台南多處景區也推出各項優惠，包括：虎頭埤風景區推出國小以下兒童憑半年內（20190901起）個人獎狀入園，可享兒童本人免費入園；龜丹溫泉體驗池、烏山頭水庫風景區及大坑休閒農場亦推出12歲以下兒童免費入園的優惠；走馬瀨農場除了兒童免費入園外，再加碼早鳥入場100元優惠措施；而安平運河遊船也推出兒童節假期12歲以下兒童搭船免費的活動。更多台南精彩活動、旅遊景點、交通資訊及合法旅宿資訊請看相關連結。

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