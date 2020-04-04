　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南清明連假遊客多　觀旅局持續宣導保持社交距離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾６成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾６成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾6成，台南市長黃偉哲表示，連假出遊遊客多，一定要保持社交距離，郊遊放鬆之餘，也要確實做好防疫措施。

黃偉哲市長特別指示觀光旅遊局，在有購票入園的風景區如虎頭埤、雙春濱海遊憩區、龜丹溫泉體驗池及德元埤荷蘭村的餐廳等，採入園實名制，也請觀旅局加強宣導遊客保持安全社交距離。

請繼續往下閱讀...

▲清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾６成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府觀光旅遊局統計，虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村連假第2天較首日成長逾6成，總計虎頭埤、德元埤、葫蘆埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區清明連假第2日湧入逾9000人次遊客。而觀光遊樂業評價特優的頑皮世界野生動物園與尖山埤江南渡假村，連假第2天則有近5000遊客人次造訪，較連假首日成長逾6成。

台南山線地區，關子嶺風景區連2天維持3000多人次上山泡湯吃甕仔雞；而山上花園水道博物館、左鎮化石園區及走馬瀨農場等景點連假第2天則較首日大幅成長逾9成，共湧入逾1萬1000人次遊客人潮。

▲清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾６成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南濱海地區，北門遊客中心及井仔腳鹽田連假第2天遊客人次較首日倍數成長，約有6000人次造訪，七股鹽山、鹽博館及旅遊中心亦有近5000人次遊客，台江國家公園管理處台江學園則湧入逾5000人次遊客，皆較首日成長約6成；另外，安平及中西區擁有漁人碼頭、觀夕平台、德陽艦、1661台灣船園區、港濱歷史公園及剛啟用不久的河樂廣場等眾多戶外型景點，都是防疫安心遊的好去處。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，黃偉哲市長要求防疫作為要時時更新超前部署，隨著連假第2天遊客人潮大幅成長，特別宣導連假出遊請遊客務必保持安全社交距離，室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上，若無法維持請務必戴上口罩，才能玩得開心也玩得安心。

▲清明連假第2天天氣轉暖，台南各景點及風景區人潮湧現，遊客人次較前1天平均成長逾６成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示除了保持社交距離外，建議民眾利用假期多接近大自然，把各地特色農產品伴手禮帶回家，並推薦大家可到楠西區梅嶺看油桐花，或到龜丹溫泉、南化區玉山寶光聖堂及西港區金砂里欣賞花旗木，走訪台南的綠色隧道、世界級景點及登山步道，不但可輕鬆保持適當的社交距離，更可舒緩身心及強身健體。

本次連假也是兒童節假期，台南多處景區也推出各項優惠，包括：虎頭埤風景區推出國小以下兒童憑半年內（20190901起）個人獎狀入園，可享兒童本人免費入園；龜丹溫泉體驗池、烏山頭水庫風景區及大坑休閒農場亦推出12歲以下兒童免費入園的優惠；走馬瀨農場除了兒童免費入園外，再加碼早鳥入場100元優惠措施；而安平運河遊船也推出兒童節假期12歲以下兒童搭船免費的活動。更多台南精彩活動、旅遊景點、交通資訊及合法旅宿資訊請看相關連結。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
台北男「旅館隨機開門」！見房內全裸妹性侵　她嚇醒：你是誰
惡劣！韓國夫妻無視檢疫落跑「拒收罰單」　控台灣侵犯隱私：沒權
5歲弟「飆腳踏車」撞凹特斯拉…需要接受酒測？霧峰分局回應了
P!NK確診新冠肺炎！3歲兒也有症狀　捐3000萬給醫護
台中5歲童騎腳踏車「撞凹特斯拉」　車主開出佛心維修價！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／墾丁人多擁擠「暫勿前往」國家級警報已發送　指揮中心最新說明

北部某旅行社停業至4/13　案335與旅行業高層敘舊喝咖啡1小時染疫

中央令搭大眾運輸須戴口罩　中市府率先視察「柔性勸導」優先

台南清明連假遊客多　觀旅局持續宣導保持社交距離

秋行軍蟲入侵玉米重要產地嘉義　縣府呼籲注意田間巡查及防治

疫情襲全球「亞洲19國慘況曝」！他讚台灣：少數不靠封城、停班課做好防疫

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊：要放假就待在家

疫情警示！清明連假「墾丁塞爆」　指揮中心急發2則「細胞廣播」：請暫勿前往

「新冠肺炎是歷史上最嚴重傳染病？」　網一比…秒舉例否認：小兒科很多

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

LIVE／墾丁人多擁擠「暫勿前往」國家級警報已發送　指揮中心最新說明

北部某旅行社停業至4/13　案335與旅行業高層敘舊喝咖啡1小時染疫

中央令搭大眾運輸須戴口罩　中市府率先視察「柔性勸導」優先

台南清明連假遊客多　觀旅局持續宣導保持社交距離

秋行軍蟲入侵玉米重要產地嘉義　縣府呼籲注意田間巡查及防治

疫情襲全球「亞洲19國慘況曝」！他讚台灣：少數不靠封城、停班課做好防疫

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊：要放假就待在家

疫情警示！清明連假「墾丁塞爆」　指揮中心急發2則「細胞廣播」：請暫勿前往

「新冠肺炎是歷史上最嚴重傳染病？」　網一比…秒舉例否認：小兒科很多

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

5歲弟酒測影片曝光...撞特斯拉「雙手握拳」吹3次↑才成功！　緊張到皮皮挫

LIVE／墾丁人多擁擠「暫勿前往」國家級警報已發送　指揮中心最新說明

賀一航生前感性告白　竟是曾治豪第一次擁抱父親時刻

高雄桶屍／死者致命傷為喉部甲狀軟骨　生前疑遭殘忍凌虐才斷氣

外交部協助25位滯留印度、斐濟國人　日本轉機返台

Q版小傑印在飲料上　安利美特咖啡X獵人主題活動4/17開跑

「年紀比我小」開理想型3條件！　成語蕎「大5歲就算大叔」：戀愛不在乎家人喜不喜歡

拚防疫她卻不打烊！陸女擁E乳　2天狂接客17次「全程不戴罩」

搭北捷強制戴口罩　首日200人無口罩遭拒絕運送

褪下國家隊戰袍穿上白衣　那些放下運動投入抗疫的奧運選手

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

女保全足跡堅持不公布　指揮中心曝光原因

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

清明連假「墾丁人潮塞爆」　指揮中心急發「2則細胞廣播」

雲林老家檢疫「沒水沒電」　他崩潰了

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

館長：政府只會叫我們借錢繳房租

女兒掃娘家的墓分福氣？

聽話小孩25歲就死亡　75歲才埋葬

更多熱門

相關新聞

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊

清明連假4天有人選擇自律在家，但到各地觀光景點旅遊、夜市人擠人的也大有人在。重症名醫陳志金深表擔憂，質疑為了控制疫情可停班停課，「為何不能取消連假？」卻引來反對聲浪「不放假，正常上下班，不是更危險？」他也提出3層次看法反擊，「原則很簡單：要放假，就是不出門。放假還可以出遠門、去旅遊，不如不要放。」

前進台南大東夜市警宣導防疫

前進台南大東夜市警宣導防疫

台南農場孔雀驚傳被擄700元贖回

台南農場孔雀驚傳被擄700元贖回

老台東出門「一半遊客沒戴口罩」驚呆

老台東出門「一半遊客沒戴口罩」驚呆

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

關鍵字：

台南清明連假遊客觀旅局社交距離

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

即／平價iPhone名稱是它、明預購

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面