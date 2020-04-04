　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

前進台南大東夜市　南警宣導「社交距離注意事項」積極防疫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警一分局前往東區大東夜市，由一分局長鄭榮崑率員向民眾宣導有關「社交距離注意事項」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局前往東區大東夜市，由一分局長鄭榮崑率員向民眾宣導有關「社交距離注意事項」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「各位遊客朋友，請配合中央防疫指揮中心建議，室外活動應保持1公尺以上社交安全距離，以確保你我的健康！」，台南市警一分局於4月3日晚上前進東區大東夜市，由一分局長鄭榮崑率員向民眾宣導有關「社交距離注意事項」，大東夜市管理中心也持續對遊客廣播提醒。

▲台南市警一分局前往東區大東夜市，由一分局長鄭榮崑率員向民眾宣導有關「社交距離注意事項」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局說，新冠肺炎疫情全球大流行，國內境外移入病例大幅增加，為防止有未就醫或無症狀之感染者進入社區，以降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心4月1日制定公布「社交距離注意事項」，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離，目前為第一階段採柔性勸說方式，除建議民眾避免出席近距離接觸之社交活動、進入與維生無關之娛樂等性質之場所外，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離。

4月2日至5日適逢清明連假，且各大生命紀念館、殯葬園區等配合政府防疫政策，紛紛採取限制措施，民眾省去掃墓行程，即湧入各縣市風景區、夜市、遊樂場所等觀光景點，帶來大量人潮、車潮，卻也帶來群聚感染之隱憂，恐形成防疫破口。

台南市警一分局長鄭榮崑特別呼籲，警方除在防疫工作上，加強對於居家隔離及居家檢疫者電子圍籬管控，並以m-police系統查辦擅離隔離地點之被檢疫隔離人員，嚴堵防疫破口外；更積極配合中央疫情指揮中心政策，超前部署走入人潮聚集之觀光地區、夜市…，就是為了提醒大家：「防疫視同作戰」，對於防疫觀念，切勿掉以輕心，大家一起遵守「社交距離注意事項」，維護我國防疫成果，更保護你我健康！

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域
蕭亞軒「頭部重創」爆驚悚傷口血腥照　造型師心疼鬆口：一輩子忘
馬路驚見口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」　下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

前進台南大東夜市　南警宣導「社交距離注意事項」積極防疫

台灣高鐵防疫積極作為　暫停列車供餐禁止飲食

警署督察林再本頒發員警助民獎勵金　再叮嚀防疫執勤防護安全

婦居家檢疫「發燒喉嚨痛」！一家四口硬跑到台北就醫　下場慘了

體貼民眾「連假緩衝期」準備　林右昌：4/6起再強制戴口罩

居家檢疫「外出4次」遭重罰100萬　桃園男提訴願：獨居需要買食物

桃園居家檢疫男女疑燒炭亡！鄭文燦深夜回應了

失蹤6年！捷運橋頭站「離家女裸屍」　警方曝照請民眾幫指認

非法預拌混凝土廠污染環境　新北市府施鐵腕「強制斷電」

女登山客爬喀西帕南山左腳骨折　黑鷹吊掛救援送醫

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

清明返鄉大叔硬戴兒童口罩入站　耳帶突斷！她善心救援：快回家

前進台南大東夜市　南警宣導「社交距離注意事項」積極防疫

台灣高鐵防疫積極作為　暫停列車供餐禁止飲食

警署督察林再本頒發員警助民獎勵金　再叮嚀防疫執勤防護安全

婦居家檢疫「發燒喉嚨痛」！一家四口硬跑到台北就醫　下場慘了

體貼民眾「連假緩衝期」準備　林右昌：4/6起再強制戴口罩

居家檢疫「外出4次」遭重罰100萬　桃園男提訴願：獨居需要買食物

桃園居家檢疫男女疑燒炭亡！鄭文燦深夜回應了

失蹤6年！捷運橋頭站「離家女裸屍」　警方曝照請民眾幫指認

非法預拌混凝土廠污染環境　新北市府施鐵腕「強制斷電」

女登山客爬喀西帕南山左腳骨折　黑鷹吊掛救援送醫

拿出卷尺準確量測　米其林星級餐廳把餐桌間距拉到1.5公尺

大咖讓位！《花木蘭》新檔期出爐粉絲笑了

才過62天！純黑萌奶汪褪色變「灰毛蒼老狗」　媽傻眼：老起來放...

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

「樂於捐口罩…但要先問過我！」　陳學聖估算：還有千萬人在排隊

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

「為什麼想離開上個工作」？　求職專家教3種正確回答加速錄取

因應東京奧運延期一年　男足年齡放寬到24歲

天主教界第一槍！緬甸樞機主教要求中共「為疫情道歉」

快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域封鎖」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

居家檢疫四度外出遭罰100萬　桃園男提訴願

失蹤6年！橋頭桶屍案死者61歲林婦

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

林右昌：4/6強制戴口罩

拉花阿中部長　感謝守護台灣

預拌混凝土廠污染　新北市府強制斷電

居家檢疫提早4hrs解放　他：我算錯時間了

神明相助　種鳳梨娶美嬌娘

女登喀西帕南山腳骨折　黑鷹送醫

中央疫情指揮中心　桃市醫院全面停止探病

桃園橫山書法藝術公園　遊戲場開放

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

更多熱門

相關新聞

台南農場孔雀驚傳被擄700元贖回

台南農場孔雀驚傳被擄700元贖回

台南新化大坑休閒農場，視為迎賓吉祥物的1隻雄性藍孔雀，日前竟被2名歹徒偷偷擄走，由於歹徒2人共騎機車，1人還抱著1隻大孔雀實在顯眼，下山途中遭雜貨店熱心老闆好奇攔下，老闆得知「綁匪」想轉賣牟利，雙方討價還價後，老闆以700元贖回，通知農場平安領回，孔雀歷劫歸來並未受驚嚇，仍優雅漫步迎賓。

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

台捷駐處發「防疫聯合聲明」　國台辦：以疫謀獨不會得逞

台捷駐處發「防疫聯合聲明」　國台辦：以疫謀獨不會得逞

蔡阿才示範社交距離　蔡英文：特定貓不用

蔡阿才示範社交距離　蔡英文：特定貓不用

關鍵字：

台南大東夜市南警社交距離防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

即／平價iPhone名稱是它、明預購

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面