前進台南大東夜市　南警宣導「社交距離注意事項」積極防疫

▲台南市警一分局前往東區大東夜市，由一分局長鄭榮崑率員向民眾宣導有關「社交距離注意事項」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「各位遊客朋友，請配合中央防疫指揮中心建議，室外活動應保持1公尺以上社交安全距離，以確保你我的健康！」，台南市警一分局於4月3日晚上前進東區大東夜市，由一分局長鄭榮崑率員向民眾宣導有關「社交距離注意事項」，大東夜市管理中心也持續對遊客廣播提醒。

一分局說，新冠肺炎疫情全球大流行，國內境外移入病例大幅增加，為防止有未就醫或無症狀之感染者進入社區，以降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心4月1日制定公布「社交距離注意事項」，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離，目前為第一階段採柔性勸說方式，除建議民眾避免出席近距離接觸之社交活動、進入與維生無關之娛樂等性質之場所外，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離。

4月2日至5日適逢清明連假，且各大生命紀念館、殯葬園區等配合政府防疫政策，紛紛採取限制措施，民眾省去掃墓行程，即湧入各縣市風景區、夜市、遊樂場所等觀光景點，帶來大量人潮、車潮，卻也帶來群聚感染之隱憂，恐形成防疫破口。



台南市警一分局長鄭榮崑特別呼籲，警方除在防疫工作上，加強對於居家隔離及居家檢疫者電子圍籬管控，並以m-police系統查辦擅離隔離地點之被檢疫隔離人員，嚴堵防疫破口外；更積極配合中央疫情指揮中心政策，超前部署走入人潮聚集之觀光地區、夜市…，就是為了提醒大家：「防疫視同作戰」，對於防疫觀念，切勿掉以輕心，大家一起遵守「社交距離注意事項」，維護我國防疫成果，更保護你我健康！

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