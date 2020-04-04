出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰：船沉了誰也跑不了

▲邱豑慶指出平時半小時的路程，竟塞了2個多小時。（示意圖／記者陳家豪攝）

記者李佳蓉／綜合報導

17年前SARS風暴在清明連假後一發不可收拾，讓各界憂心這4天後新冠肺炎疫情可能帶來的衝擊，不斷呼籲出遊、掃墓要避開人潮。眼看近日國道塞車、各觀光景點人車爆滿，麻醉科醫師邱豑慶超擔心，認為台灣優等的防疫表現，可能使國民失去戒心，一旦爆發感染，台灣醫療資源相對稀缺的4個縣市恐直接崩潰。

麻醉科醫師邱豑慶在粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》透露連假4天擔憂的心情，「說『好了傷疤忘了疼』這句話可能太重，但台灣在武漢肺炎的疫情中，一直以來的優等生表現，可能讓人對於疫情失去了戒心。」

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任職於恆春旅遊醫院麻醉科的邱豑慶醫師，在週四連假第一天，想回醫院看看，未料卻遇到交流道大塞車，他說：「誰知道，南州交流道下到枋寮這段根本塞爆，沒警察的地方有的直接兩線道塞成四線道。」平時僅半小時的車程竟讓他塞了兩個多小時，坦言「很難想像後半段的路還要開多久！」最後只好放棄掉頭折返。

讓邱豑慶意外的是，很多人和祖先請了假不去掃墓，但也很多人沒掃墓卻跑去旅遊，擔憂花蓮、台東、屏東、台南等醫療資源相對較稀缺的縣市，一旦爆發出感染「可能會讓醫療系統直接崩潰」。

▲近日墾丁大街也塞滿人，還出動員警宣導戴口罩、保持安全社交距離。（圖／記者陳崑福翻攝）

正逢清明連假，墾丁訂房率竟高達80%，邱豑慶認為，「不要說什麼這些商人都是要錢不要命這種風涼話，我認識的很多人其實都很憂心。」只要出現一名確診患者，足跡到過墾丁大街，即使先不論疫情破口，也絕對會立即重創當地的觀光。他呼籲，「我們都在同一條船上，沒有人可以置身事外。船沉了，誰也跑不了。」希望國人能忍一時風平浪靜，退一步保持距離。

此外，急診科醫師白永嘉也在粉專呼籲大家少群聚、多洗手及戴口罩。連假還有2天，他也提醒正準備去人擠人、大塞車的地方的民眾，「現在改變計畫還來得及！」尤其今天是兒童節，與其將孩子們帶往危險的地方，還不如在家陪玩或到空曠的戶外散心就好。

白永嘉認為，台灣要守住這波疫情不能只靠政府、只靠醫護，「我們每一個人都要盡全力守住台灣。」