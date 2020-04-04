　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰：船沉了誰也跑不了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲邱豑慶指出平時半小時的路程，竟塞了2個多小時。（示意圖／記者陳家豪攝）

記者李佳蓉／綜合報導

17年前SARS風暴在清明連假後一發不可收拾，讓各界憂心這4天後新冠肺炎疫情可能帶來的衝擊，不斷呼籲出遊、掃墓要避開人潮。眼看近日國道塞車、各觀光景點人車爆滿，麻醉科醫師邱豑慶超擔心，認為台灣優等的防疫表現，可能使國民失去戒心，一旦爆發感染，台灣醫療資源相對稀缺的4個縣市恐直接崩潰。

麻醉科醫師邱豑慶在粉專《麻的法課 - 邱豑慶醫師》透露連假4天擔憂的心情，「說『好了傷疤忘了疼』這句話可能太重，但台灣在武漢肺炎的疫情中，一直以來的優等生表現，可能讓人對於疫情失去了戒心。」

請繼續往下閱讀...

任職於恆春旅遊醫院麻醉科的邱豑慶醫師，在週四連假第一天，想回醫院看看，未料卻遇到交流道大塞車，他說：「誰知道，南州交流道下到枋寮這段根本塞爆，沒警察的地方有的直接兩線道塞成四線道。」平時僅半小時的車程竟讓他塞了兩個多小時，坦言「很難想像後半段的路還要開多久！」最後只好放棄掉頭折返。

讓邱豑慶意外的是，很多人和祖先請了假不去掃墓，但也很多人沒掃墓卻跑去旅遊，擔憂花蓮、台東、屏東、台南等醫療資源相對較稀缺的縣市，一旦爆發出感染「可能會讓醫療系統直接崩潰」。

▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩，民眾按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲近日墾丁大街也塞滿人，還出動員警宣導戴口罩、保持安全社交距離。（圖／記者陳崑福翻攝）

正逢清明連假，墾丁訂房率竟高達80%，邱豑慶認為，「不要說什麼這些商人都是要錢不要命這種風涼話，我認識的很多人其實都很憂心。」只要出現一名確診患者，足跡到過墾丁大街，即使先不論疫情破口，也絕對會立即重創當地的觀光。他呼籲，「我們都在同一條船上，沒有人可以置身事外。船沉了，誰也跑不了。」希望國人能忍一時風平浪靜，退一步保持距離。

此外，急診科醫師白永嘉也在粉專呼籲大家少群聚、多洗手及戴口罩。連假還有2天，他也提醒正準備去人擠人、大塞車的地方的民眾，「現在改變計畫還來得及！」尤其今天是兒童節，與其將孩子們帶往危險的地方，還不如在家陪玩或到空曠的戶外散心就好。

白永嘉認為，台灣要守住這波疫情不能只靠政府、只靠醫護，「我們每一個人都要盡全力守住台灣。」

ET快訊
快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域
蕭亞軒「頭部重創」爆驚悚傷口血腥照　造型師心疼鬆口：一輩子忘
馬路驚見口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」　下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

畢業保證面試！　交大、台積電開半導體課…育半導體研發人才

連假湧入5萬↑車次！老台東出門「一半都沒戴口罩」驚呆：不會有危險嗎

馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰：船沉了誰也跑不了

美日春假後確診數5倍成長　清明連假各大景點都是人！台大教授：快回家

Uber App全新「菁英Plus」台北上路　搭車前可設定車內溫度、對話模式

「標誌性不亞於世界大戰！」憂隔離14天變常規　他問卦：在見證人類歷史嗎

假日好去處！白沙岬燈塔「多媒體互動體驗區」一覽燈塔文物歷史

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

清明返鄉大叔硬戴兒童口罩入站　耳帶突斷！她善心救援：快回家

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

畢業保證面試！　交大、台積電開半導體課…育半導體研發人才

連假湧入5萬↑車次！老台東出門「一半都沒戴口罩」驚呆：不會有危險嗎

馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰：船沉了誰也跑不了

美日春假後確診數5倍成長　清明連假各大景點都是人！台大教授：快回家

Uber App全新「菁英Plus」台北上路　搭車前可設定車內溫度、對話模式

「標誌性不亞於世界大戰！」憂隔離14天變常規　他問卦：在見證人類歷史嗎

假日好去處！白沙岬燈塔「多媒體互動體驗區」一覽燈塔文物歷史

大咖讓位！《花木蘭》新檔期出爐粉絲笑了

才過62天！純黑萌奶汪褪色變「灰毛蒼老狗」　媽傻眼：老起來放...

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

陳學聖：樂於捐口罩「但請先問過我！」　保守估計「有千萬人都還在排隊」

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

「為什麼想離開上個工作」？　求職專家教3種正確回答加速錄取

因應東京奧運延期一年　男足年齡放寬到24歲

天主教界第一槍！緬甸樞機主教要求中共「為疫情道歉」

快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域封鎖」

乘客「沒摀嘴」狂咳！美公車司機暴怒直播勸世　2周後死於新冠肺炎

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

女保全足跡堅持不公布　指揮中心曝光原因

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

雲林老家檢疫「沒水沒電」　他崩潰了

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

館長：政府只會叫我們借錢繳房租

聽話小孩25歲就死亡　75歲才埋葬

女兒掃娘家的墓分福氣？

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

北捷下禁令！4/4起未戴口罩拒運送

更多熱門

相關新聞

拳擊歐洲資格賽再傳確診案例

拳擊歐洲資格賽再傳確診案例

臨時喊卡的東京奧運拳擊歐洲區資格賽，再添2起新冠肺炎確診案例，病毒的是俄羅斯隊教練卡度辛（Anton Kadushin）與亞美尼亞的教練，目前已有8人在參加過這場資格賽後感染。

山謬傑克森改編童書《給我他Ｘ的待在家》嗆民眾

山謬傑克森改編童書《給我他Ｘ的待在家》嗆民眾

美日春假後確診數5倍成長　台大教授：快回家

美日春假後確診數5倍成長　台大教授：快回家

陸將發射武漢號衛星　造天基物聯網

陸將發射武漢號衛星　造天基物聯網

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

關鍵字：

清明連假塞車麻醉科醫師邱豑慶新冠肺炎疫情社交距離

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

即／平價iPhone名稱是它、明預購

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面