台南驚爆「擄孔雀勒贖案」　雜貨老闆700元買下「竟是贓物」…火速歸還農場

▲台南新化大坑休閒農場，被農場視為迎賓吉祥物的1隻雄性藍孔雀，日前竟被2名歹徒偷偷擄走。（圖／大坑休閒農場提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南新化大坑休閒農場，視為迎賓吉祥物的1隻雄性藍孔雀，日前竟被2名歹徒偷偷擄走，由於歹徒2人共騎機車，1人還抱著1隻大孔雀實在顯眼，下山途中遭雜貨店熱心老闆好奇攔下，老闆得知「綁匪」想轉賣牟利，雙方討價還價後，老闆以700元贖回，通知農場平安領回，孔雀歷劫歸來並未受驚嚇，仍優雅漫步迎賓。

新化大坑休閒農場經理蔡佳玲表示，被歹徒擄走的孔雀身長約1.2公尺，已到農場過放養生活約1年，平時都任其在園區自由走逛，行動不受拘束，晚上會自行到山上休息，白天再自行下來，在農場廣場自由漫步，每當有遊客到場時，孔雀就霸氣開屏炫耀，讓大家都能欣賞牠的鮮豔羽毛，深受遊客歡迎，尤其是小朋友更是喜歡。

▲每當有遊客到場時，孔雀就霸氣開屏炫耀，讓大家都能欣賞牠的鮮豔羽毛，深受遊客歡迎，尤其是小朋友更是喜歡。



蔡佳玲經理說，雜貨店老闆起先並不知孔雀是農場的，是看到歹徒2人共騎機車，1人還抱著1隻大孔雀實在顯眼，才熱心攔下詢問，老闆得知該2名男子想轉賣孔雀牟利，雙方討價還價後，老闆以700元下。事後其他到雜貨店聊天的阿伯阿婆看到，就向雜貨店老闆說，這隻孔雀好像是農場的，老闆馬上打電話給農場，請農場派人過去指認看看是不是自家孔雀被偷。農場馬上派員前往察看，一看就是自己孔雀沒錯，趕緊塞給老闆700元，還向老闆致謝，平安帶回這隻孔雀。

▲孔雀平時都任其在園區自由走逛，行動不受拘束，晚上會自行到山上休息，白天再自行下來，在農場廣場自由漫步。

蔡佳玲說，這是第2次發生動物被遊客偷抱走的狀況，2年前也曾有出生不到10天，還在吃奶的可愛小豬被人順手偷抱走，調閱監視器才找回該名遊客，追回小豬，但此次「孔雀被擄事件」，卻沒有被監視器錄到，農場也不知何時被人偷抱走，只是覺得奇怪，怎麼沒看見這隻孔雀在農場廣場到處走動，卻不知竟遭2名歹徒偷抱走，幸好雜貨店老闆的熱心，才讓孔雀平安歸來。農場也呼籲遊客，對待動物要愛心及公德心，不要傷害這群可愛的動物，讓牠們在農場自然的環境下，陪伴大家，歡度愉快的時光！



據了解，因最近新冠肺炎疫情影響，大坑休閒農場也受到波及，住宿率大幅下降，但幸好農場位處山區，擁有開放式活動空間，可讓遊客接近大自然，農場也得到「特色農業旅遊場域認證」，吸引不少遊客來農場休閒踏青，清明連假12歲以下兒童免費入園，期待大家防疫期間到戶外走走，到農場體驗童趣與大自然純淨生活、聆聽森林裡的聲音，觀賞大自然真正的色彩、感受與自然美好和諧的滋味。

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