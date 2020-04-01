快訊／不爽被罰100萬太重！趴趴走男「林東京」提訴願　竹縣府回應了

▲新竹縣首例遭裁罰100萬元的林東京，至今尚未繳納罰鍰，如有逾期繳納，將遭新竹分署依法強制執行。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

新竹男子林東京日前從北京返台，不僅未依法居家隔離，反而四處趴趴走，事情曝光後引起眾怒，新竹縣衛生局上週對他裁處最高100萬元罰鍰。法務部表示，林東京至今未繳納罰鍰，由於罰鍰期限是4月7日，若他屆時仍未繳清，將由行政執行署強制執行。不過，林東京不滿縣政府處罰過重，提起訴願。衛生局今天證實，已收到林男訴願書。

新竹男子林東京27日因居家檢疫失聯，不但到台北趴趴走，甚至跑到白沙灣散心，28日遭到縣政府公告姓名協尋，而他在幾個小時後自行到派出所報到，新竹縣衛生局也將對他開罰100萬元。

由於新法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」在2月27日起生效後，林東京應配合居家檢疫卻失聯亂跑，新竹縣政府才會在3月3日開罰100萬元，是新法生效以來重罰首例，繳款期限到4月7日。

衛生局指出，目前已經收到林男提出訴願書，也尊重其訴願權利。不過，後續的強制執行流程照常進行，只要林男一天未繳，將在8日啟動強制執行，同時已建請司法機關參酌其行徑，予以限制出境。

▲居家隔離改地址後竟失聯，新竹縣府當時緊急公告要找「台籍男林東京」。（圖／竹縣府提供）



回顧案情，林東京於2月25日搭乘廈門航空自北京返台，沒想到他返台後未遵守從疫區返台需居家檢疫的規定，反而到處趴趴走，防疫人員2月27日與林男取得聯繫，男子告知更正居家檢疫地址數次，最後變更地址為台北市萬華區，但經家訪無法尋獲男子，透過警政機關協尋，仍找不到人。

竹北六家派出所員警不斷打電話給對方，只是林男電話時通、時不通，雙方一直未順利聯絡上，警方再找到林東京的家人，勸說他們採溫情攻勢，甚至連林男的前女友都加入溫情喊話的行列，一行人不斷以簡訊、留言勸說林東京、約他出來見面，並再三保證，來派出所報到，警方會保護你，終於成功讓林男卸下心防，主動報到。

林東京到警局報到後，新竹縣衛生局決定，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰他最高罰金100萬元，希望能以此殺雞儆猴，也讓他成為首例受到重罰的人。

此外，事件發生之後，林東京的身家背景也遭到起底，其父母是竹北的大地主，擁有上億身家，且又是家中么子，相當受到寵愛，且過去還曾到日本學習餐飲，打扮相當時髦，但作風卻也非常我行我素。

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