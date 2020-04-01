收賄1717萬！替建商關說「施壓取建照」　新北議員陳科名遭判10年8月

▲民進黨新北市議員陳科名因貪汙遭判刑10年8月。（圖／翻攝臉書）



記者陳羿妏／綜合報導

民進黨新北市議員陳科名涉嫌向新北市工務局關說施壓，要求官員加快建商取得建照，藉此換取入股的工程公司土方清運工程的利益，總計收賄共1717萬2700元遭檢方起訴。新北地院1日依違反《貪污治罪條例》，判陳科名有期徒刑10年8個月，全案仍可上訴。

據調查，建商蔡怡辰於2012年間邀陳科名入股，陳以妻子及匿名方式總共入股35%，雙方協議，只要陳利用議員身分談定建商發包工程給蔡的公司，土方清運工程，每立方米可拿20至50元，玄關門工程可拿工程總價的3%。

2013年至2017年間，7家建商與營造商請陳科名幫忙加速建照核發，陳便向核發建照的工務局施壓，要求「公文跑快一點，否則將刪減單位預算」，事後陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司承包，並以此方式索取「服務費」獲利1277萬2700元，另還向部分廠商索賄440萬元。

檢方於去年7月11日依對陳、蔡兩人提起公訴，蔡怡辰因為認罪並供出重要事證及共犯，檢察官建請法院減刑後予以緩刑，而陳科名則因事證明確，被依貪汙治罪條例的不違背職務受賄罪起訴。

新北地院審理時，陳科名坦承有利用妻子名字及匿名方式投資土方公司，定期匯款一事也承認，不過對於是否有關說施壓，收回扣以及恐嚇官員「刪預算」一事，他則含糊帶過，1日判決結果出爐，陳科名遭判10年8個月，全案可上訴。

陳科名是民進黨林口、五股、泰山、新莊區的重量級議員，先當選台北縣的末代議員，再三連霸當選新北市議員。



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