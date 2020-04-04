中寮隧道4月底完工　林佳龍曝艱困施工過程：真正的「愚公移山」！

▲中寮隧道長期改善工程。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

與斷層共處的「國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程」即將於4月底完成，交通部長林佳龍今（4）親臨工地視察施工情形，嘉勉工程團隊辛勞並予肯定。

國道3號月世界旁的中寮隧道與田寮高架橋2000年完工，不過隧道卻連年出現破損情形，直到2010年才被證實位於旗山斷層上，加上500公尺外的龍橋斷層擠壓，通車21年，隧道北口的地層像麻糬一樣，被擠壓隆起1.3米，隧道變形影響車行安全。

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林佳龍說，為了徹底改善路況，高公局自2017年啟動維修工程，順著旗山斷層裁切隧道北口約100米，未來地面隆起將發生在隧道外，就不再影響隧道結構，只要定時削平路面即可。

▲▼中寮隧道長期改善工程，目前工程已接近完成。（圖／高公局提供）

裁切隧道工程之難，除了隧道本身堅固難以拆除、隧道上方邊坡多達56萬噸的土方要移除，更難在必須維護下方行車安全，真的讓施工團隊傷透腦筋。

為了保持車輛通行，隧道上土方只能一點一點敲、一車一車運下山，是真正的「愚公移山」；而隧道只能在深夜趕工拆，每天工進最多3米，真的沒辦法快。

▲林佳龍視察中寮隧道長期改善工程。（圖／高公局提供）

林佳龍表示，這個修復工程的挑戰，遠遠超過新建工程，因此當網友私訊抱怨工程進度緩慢時，他也盼望大家多點體諒。「幸好在工程團隊的努力下，修建終於進入收尾階段，預計4月底就能全數完工。」

中寮隧道是國內經典的工程案例，林佳龍說，除了感謝工程團隊用耐心在高壓情境下完工，它也告訴我們「人無法勝天」。在這多地震、斷層的島嶼，所有工程都要順應土地的呼吸與脈動，才能與大地共存長久。