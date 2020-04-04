　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假日好去處！白沙岬燈塔「多媒體互動體驗區」一覽燈塔文物歷史

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼白沙岬燈塔重新開放。（圖／航港局提供）

▲白沙岬燈塔重新開放。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

桃園市定古蹟白沙岬燈塔具有120年歷史，交通部航港局進行燈塔整建及老舊設施更新，自106年起即展開傳統技藝調查研究、規劃設計及施工，歷經3年時間整建完成，園區展覽室增設互動體驗多媒體設施，已於3月28日開放體驗，全區重新開放對外參觀。

航港局指出，為提昇遊客了解燈塔文物及加強與燈塔互動，特別將園區內之展覽室，更新為數位多媒體互動體驗區，除介紹燈塔百年歷史與文物外，設計多款拍照效果供體驗民眾選擇，享受多樣拍照樂趣。

請繼續往下閱讀...

白沙岬燈塔位於桃園市觀音區白沙岬，為雙層磚造圓塔。於西元1898年動工，1901年1月啟用發光，塔齡將近120年，長期以來因應航行安全及使用需要，燈塔及園區內附屬建物或有增建、改建與修建，但大多已屆材料及結構生命週期。

▲▼白沙岬燈塔重新開放。（圖／航港局提供）

▲多媒體互動體驗區一覽燈塔歷史。（圖／航港局提供）

航港局表示，為維持燈塔功能正常運作，對燈塔本身及其附屬建物結構進行修繕，以提升建築物的公共安全，進而達到海洋文化資產保存之目的。整建項目包括防水工程、燈屋穹窿頂檢修及避雷針更新，燈塔園區之無障礙坡道，展覽室更新為多媒體體驗設施等。

白沙岬燈塔位於桃園市觀音區新坡下16號，週一休館，開放時間上午9點至下午5時。參觀民眾可搭乘搭臺鐵至中壢站下-轉搭桃園客運(5039線)至白沙岬燈塔站下。

ET快訊
蕭亞軒「頭部重創」爆驚悚傷口血腥照　造型師心疼鬆口：一輩子忘
馬路驚見口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」　下場
因為做了這件事！　他大膽預測「蔡英文防疫由盛轉衰」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

畢業保證面試！　交大、台積電開半導體課…育半導體研發人才

連假湧入5萬↑車次！老台東出門「一半都沒戴口罩」驚呆：不會有危險嗎

馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰：船沉了誰也跑不了

美日春假後確診數5倍成長　清明連假各大景點都是人！台大教授：快回家

Uber App全新「菁英Plus」台北上路　搭車前可設定車內溫度、對話模式

「標誌性不亞於世界大戰！」憂隔離14天變常規　他問卦：在見證人類歷史嗎

假日好去處！白沙岬燈塔「多媒體互動體驗區」一覽燈塔文物歷史

台鐵、高鐵即日起祭「搭車禁食令」　4/5起車上全面停售便當、飲料

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

清明返鄉大叔硬戴兒童口罩入站　耳帶突斷！她善心救援：快回家

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

畢業保證面試！　交大、台積電開半導體課…育半導體研發人才

連假湧入5萬↑車次！老台東出門「一半都沒戴口罩」驚呆：不會有危險嗎

馬路一片口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」影片曝　下場慘爆

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰：船沉了誰也跑不了

美日春假後確診數5倍成長　清明連假各大景點都是人！台大教授：快回家

Uber App全新「菁英Plus」台北上路　搭車前可設定車內溫度、對話模式

「標誌性不亞於世界大戰！」憂隔離14天變常規　他問卦：在見證人類歷史嗎

假日好去處！白沙岬燈塔「多媒體互動體驗區」一覽燈塔文物歷史

台鐵、高鐵即日起祭「搭車禁食令」　4/5起車上全面停售便當、飲料

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

「為什麼想離開上個工作」？　求職專家教3種正確回答加速錄取

因應東京奧運延期一年　男足年齡放寬到24歲

天主教界第一槍！緬甸樞機主教要求中共「為疫情道歉」

快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域封鎖」

乘客「沒摀嘴」狂咳！美公車司機暴怒直播勸世　2周後死於新冠肺炎

連假人潮塞爆　徐國勇下午赴墾丁視察慰勉

球探禁止與球員接觸　大聯盟各隊開放球探「遠距情蒐」

體育女主播分享居家隔離照　「一線天」穿搭65萬人秒按讚

亂世投資術！定期定額抗波動　長期投資表現可期

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

生活熱門新聞

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

女保全足跡堅持不公布　指揮中心曝光原因

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

雲林老家檢疫「沒水沒電」　他崩潰了

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

館長：政府只會叫我們借錢繳房租

聽話小孩25歲就死亡　75歲才埋葬

女兒掃娘家的墓分福氣？

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

北捷下禁令！4/4起未戴口罩拒運送

更多熱門

相關新聞

居家檢疫情侶亡　昨還有電視聲

居家檢疫情侶亡　昨還有電視聲

桃園市一對3月底從日本返台的40多歲吳姓男子和邱姓女子，原本在家居家檢疫14天，預計4月15日可以解禁，不過從第一天就失聯，因2人持續失聯2天，警方決定上門找人，沒想到進入屋內，卻發現2人已經身亡，警方初判為燒炭身亡，沒有他殺跡象，詳細確切死因正在調查。

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

桃園檢疫男女雙屍　疑燒炭死亡2天

桃園檢疫男女雙屍　疑燒炭死亡2天

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

富二代雨夜駕車訪友　撞車燒成焦屍

富二代雨夜駕車訪友　撞車燒成焦屍

關鍵字：

白沙岬燈塔桃園假日出遊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

即／平價iPhone名稱是它、明預購

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面