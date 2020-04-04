假日好去處！白沙岬燈塔「多媒體互動體驗區」一覽燈塔文物歷史

▲白沙岬燈塔重新開放。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

桃園市定古蹟白沙岬燈塔具有120年歷史，交通部航港局進行燈塔整建及老舊設施更新，自106年起即展開傳統技藝調查研究、規劃設計及施工，歷經3年時間整建完成，園區展覽室增設互動體驗多媒體設施，已於3月28日開放體驗，全區重新開放對外參觀。

航港局指出，為提昇遊客了解燈塔文物及加強與燈塔互動，特別將園區內之展覽室，更新為數位多媒體互動體驗區，除介紹燈塔百年歷史與文物外，設計多款拍照效果供體驗民眾選擇，享受多樣拍照樂趣。

請繼續往下閱讀...

白沙岬燈塔位於桃園市觀音區白沙岬，為雙層磚造圓塔。於西元1898年動工，1901年1月啟用發光，塔齡將近120年，長期以來因應航行安全及使用需要，燈塔及園區內附屬建物或有增建、改建與修建，但大多已屆材料及結構生命週期。

▲多媒體互動體驗區一覽燈塔歷史。（圖／航港局提供）

航港局表示，為維持燈塔功能正常運作，對燈塔本身及其附屬建物結構進行修繕，以提升建築物的公共安全，進而達到海洋文化資產保存之目的。整建項目包括防水工程、燈屋穹窿頂檢修及避雷針更新，燈塔園區之無障礙坡道，展覽室更新為多媒體體驗設施等。

白沙岬燈塔位於桃園市觀音區新坡下16號，週一休館，開放時間上午9點至下午5時。參觀民眾可搭乘搭臺鐵至中壢站下-轉搭桃園客運(5039線)至白沙岬燈塔站下。