第1天就失聯！桃園2「居家檢疫」男女燒炭亡　警：前一天還有電視聲

▲桃園「居家檢疫男女」疑燒炭自殺陳屍租屋2天。（圖／記者沈繼昌攝）



記者董美琪／綜合報導

桃園市一對3月底從日本返台的40多歲吳姓男子和邱姓女子，原本在家居家檢疫14天，預計4月15日到可以解禁，不過從第一天就失聯，因2人持續失聯2天，警方決定上門找人，沒想到進入屋內，卻發現2人已經身亡，警方初判為燒炭身亡，沒有他殺跡象，詳細確切死因正在調查。

桃園分局武陵派出所調查，吳男與邱女一起同居在一處高級社區，戶籍在桃園區戶政事務所，上月31日從日本返台後，在家居家檢疫14天，但才1天就失聯。由於里幹事與警方從2日開始找不到人，還去該租屋處查看，雖然人聯絡不上，但屋內有電視聲音，因此暫時離去，直到3日晚間再一次來找人，仍然聯絡不上。

警方進入後，竟發現2人陳屍房間，疑為燒炭身亡，現場沒有遺書，也沒有打鬥跡象，有發現一張買木炭收據，目前初步排除他殺。警方第一時間也通知家屬趕到桃園，並詢問雙方家屬製作筆錄，試圖查明2人可能輕生原因。

▲警方及相關人員到場。（圖／記者沈繼昌攝）



第一線防疫人員驚訝回想並透露，一開始雖然感覺到這對男女不太想配合，不希望被居家檢疫，但因為可以體諒排斥居家檢疫的心情，因此沒有特別放心上。

桃警表示，檢方已接獲警方通報居家檢疫的吳男、邱女身亡，也已詢問家屬製作筆錄及勘驗現場，檢察官及法醫預計4日相驗，查明死因。對此，中央流行疫情指揮中心暫時不發表意見。

由於2人被居家檢疫，現場人員不敢大意，衛生局派員穿隔離衣進去，板橋區禮儀公司人員受死者父母之託，也到場協助搬運大體；警方要等待衛生局與檢疫人員採集檢體確認有無病菌，才能交付家屬領回。2台接體車駕駛深夜穿著隔離衣，將遺體載送至桃園殯儀館，將待4日早上由桃檢相驗。

▲▼2台接體車駕駛深夜穿著隔離衣，將遺體載送至桃園殯儀館。（圖／記者游宗樺攝）



桃園市長鄭文燦表示，今天桃園兩位居家檢疫的民眾，被區公所同仁會同警方發現在家中身亡，他在第一時間得知消息，立刻指示警察局、衛生局、民政局、消防局同仁，配合地檢署進行詳細的調查。

鄭文燦指出，區公所同仁發現這兩位民眾失聯後，下午由同仁及派出所員警會同房東進入其居所，初步研判是燒炭輕生，但詳細死因有待檢警完整調查，目前已指示民政局、衛生局、警察局等單位，對於所有居家檢疫與居家隔離民眾，必須持續掌握狀況「希望社會大眾能給居家檢疫及隔離的民眾，更大的關懷與支持，陪伴他們度過這14天」。

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▲桃園「居家檢疫男女」遺體運往桃殯。（圖／記者游宗樺攝）