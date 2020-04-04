桃園居家檢疫死亡男女　檢方採集死者「鼻腔分泌物」送驗

▲桃園居家檢疫死亡男女，陳屍大樓租屋處。（圖／沈繼昌攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園兩名居家檢疫者陳屍租屋處案，3日晚間經家訪人員發現後，由於兩名死者甫從日本返國，且尚在居家檢疫期間，為避免任何防疫破口，桃園檢方4日前往桃園殯儀館相驗，先採集兩名死者鼻腔檢體，並即送法醫研究所協助將檢體送驗，待檢驗結果，再循相關程序妥速處理。

檢方指出，這對正在接受居家檢疫的男女，分別是45歲的吳姓男子及41歲邱姓女子，因失聯2天，經家訪人員3日晚間主動前往訪視，於其租屋內發現2人躺在床上並已死亡，房間內並留有已燃燒過的木炭盆兩個。

▲葬儀社人員穿防護衣載運大體。（圖／沈繼昌提供）

因房內有燒炭過的痕跡，警方也在兩人租屋處找到五金行購物的發票，確認購買物品的時間是在出國前，初步調查後排除他殺可能性。據了解，邱女患有重度憂鬱症長期服藥中，未料，兩人3月31日自日本返國，須居家檢疫14日，迄4月15日才會解除，因區公所人員聯繫未果，遂通知轄區派出所員警前往察看，始於3日晚上經發現兩人已陳屍床上輕生。

兩人租屋的大樓鄰居表示，這對男女住在這裡，已有一段時間，吳男的同事也說，吳男工作正常，為何輕生，令人錯愕？由於現場並未發現有遺書，兩人死因費人猜疑！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►我沒有遲到，是時間遲到了！