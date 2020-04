快訊／英國首相確診7天「發燒不退」再驗新冠肺炎　結果出爐

▲英國首相強森(Boris Johnson)仍無法解除隔離。(圖/路透)

英國首相強森(Boris Johnson)3月27日時宣布自己確診新冠肺炎,並在家隔離工作,事隔7天後他持續發燒不退,再度接受檢驗的結果依舊為陽性,這也代表他得繼續在住家隔離或接受治療。

根據外媒報導,強森自從確診之後接受隔離到現在,仍處於發燒的狀態,他稍早在個人推特上錄製一段影片報告自己的狀況,同時也要求大眾就算這周的天氣十分好,還是不要在外逗留,待在家裡一同防疫。

強森表示,儘管他已經覺得好多了,並且隔離7天,但他仍有症狀並且仍然再發燒,也因此按照政府的建議,他必須自我隔離直到症狀好轉消失為止。



