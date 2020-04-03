釋1.7兆抗疫銀彈！　人行宣布對中小銀行定向降準4碼

▲中國實施今年第三次降準。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

為在新冠肺炎疫情期間，支持實體經濟發展，中國人民銀行（大陸央行）3日宣布，對農村信用社、農村商業銀行等中小銀行，定向下調存款準備金率1個百分點（4碼），於4月15日和5月15日分兩次實施，共釋放長期資金約4000億元（人民幣，下同，約合新台幣1.7兆元）。這是人行今年內的第三次降準。

根據人行公告，此舉是為加大對中小微企業的支持力度，降低社會融資實際成本，因此，決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元。

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，人行還決定，自4月7日起，將金融機構在大陸央行超額存款準備金利率從0.72%，下調至0.35%；人行還起草了《非銀行支付機構客​​戶備付金存管辦法（徵求意見稿）》，規劃適當降低備付金銀行總資產要求，由2000億元降低至1000億元，擴大備付金銀行選擇範圍。

自新冠肺炎疫情出現，和中國大陸經濟發展動能轉換以來，今年人行已經實施過兩次降準，累計釋放長期資金約1.35兆元，約合5.75兆元新台幣。首先是1月6日，人行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）

第二次在3月16日，實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點；同時對符合條件的股份製商業銀行，再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。

對於此次定向降準，人行說明，4000億的規模，可讓平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，直接支持實體經濟，還可降低銀行資金成本每年約60億元；降准後，超過4000家中小存款類金融機構的存款準備金率已降至6%，在歷史上處於較低的位置。

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