　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

釋1.7兆抗疫銀彈！　人行宣布對中小銀行定向降準4碼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲人民幣,中國經濟。（圖／路透社）

▲中國實施今年第三次降準。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

為在新冠肺炎疫情期間，支持實體經濟發展，中國人民銀行（大陸央行）3日宣布，對農村信用社、農村商業銀行等中小銀行，定向下調存款準備金率1個百分點（4碼），於4月15日和5月15日分兩次實施，共釋放長期資金約4000億元（人民幣，下同，約合新台幣1.7兆元）。這是人行今年內的第三次降準。

根據人行公告，此舉是為加大對中小微企業的支持力度，降低社會融資實際成本，因此，決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元。

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，人行還決定，自4月7日起，將金融機構在大陸央行超額存款準備金利率從0.72%，下調至0.35%；人行還起草了《非銀行支付機構客​​戶備付金存管辦法（徵求意見稿）》，規劃適當降低備付金銀行總資產要求，由2000億元降低至1000億元，擴大備付金銀行選擇範圍。

自新冠肺炎疫情出現，和中國大陸經濟發展動能轉換以來，今年人行已經實施過兩次降準，累計釋放長期資金約1.35兆元，約合5.75兆元新台幣。首先是1月6日，人行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司）

第二次在3月16日，實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點；同時對符合條件的股份製商業銀行，再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。

對於此次定向降準，人行說明，4000億的規模，可讓平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，直接支持實體經濟，還可降低銀行資金成本每年約60億元；降准後，超過4000家中小存款類金融機構的存款準備金率已降至6%，在歷史上處於較低的位置。

►腦公！你不可以賴帳喔

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
高雄桶屍／殘忍手法曝光！她疑遭勒斃「折斷四肢」塞入桶內
「口罩捐國外卻讓人民排隊」　陳學聖再怒批：小英黑箱控管口罩
快訊／屏東滿州「沙灘車事故」！6歲男童頭部重創昏迷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連累4萬人！「鄭州毒王」遭判刑1年半　號稱一人毀一城

美宗教大使指陸「關押上百萬宗教犯」　華春瑩：停止藉疫情操弄政治議題

釋1.7兆抗疫銀彈！　人行宣布對中小銀行定向降準4碼

澳門大學生可領1.2萬元補助　居民提前領3.7萬元紓困

出現輸入「關聯病例」　衛健委：中國疫情存在局部爆發風險

官媒發聲！　央視：奉勸民進黨別玩「捐口罩」的鬧劇

南海首發現3公尺長「鯨落」　可維持上萬生物體生存

陸108人完成疫苗接種　志願者結束隔離曝：曾出現輕微發燒、乏力現象

「熊抱」消毒液、毛筆字手寫卡　陸海外留學生獲防疫大禮包

法國種豬4000頭「包機」飛大陸　重建受非洲豬瘟打擊的畜牧業

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

連累4萬人！「鄭州毒王」遭判刑1年半　號稱一人毀一城

美宗教大使指陸「關押上百萬宗教犯」　華春瑩：停止藉疫情操弄政治議題

釋1.7兆抗疫銀彈！　人行宣布對中小銀行定向降準4碼

澳門大學生可領1.2萬元補助　居民提前領3.7萬元紓困

出現輸入「關聯病例」　衛健委：中國疫情存在局部爆發風險

官媒發聲！　央視：奉勸民進黨別玩「捐口罩」的鬧劇

南海首發現3公尺長「鯨落」　可維持上萬生物體生存

陸108人完成疫苗接種　志願者結束隔離曝：曾出現輕微發燒、乏力現象

「熊抱」消毒液、毛筆字手寫卡　陸海外留學生獲防疫大禮包

法國種豬4000頭「包機」飛大陸　重建受非洲豬瘟打擊的畜牧業

家樂福物流車大禹嶺失控側翻　機油外洩路面滑膩交通一度受阻

小三被甩告性侵　「你很會做愛、弄到發炎」簡訊…人夫不起訴

「身分證末2碼」跟入住日一樣打3折！北市精品旅館優惠超特別

紐約市1500死！殯儀館充當臨時停屍間　遺體送墓園火葬場要等1周↑

王嘉爾缺席《拜託了冰箱》拍攝！　「會爭取早點回家」…無奈喊：很難受

收妨害名譽傳票！外界揣測是韓國瑜　楊秋興炸：告我的也要出庭

阿桑走錯間...直擊他裸屁趴床針灸！臨走前「真誠稱讚」尷尬爆：護理師在憋笑

救經濟！馬來西亞砸1.7兆推「紓困措施」　市民每天免費1G上網

TTstyle原創館「波浪童樂會」啟動　饒慶鈴邀闔家歡慶兒童節　

女山友登花蓮標高3264m喀西帕南山腳踝骨折　空勤吊掛救護

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

大陸熱門新聞

荷蘭退口罩　華春瑩：有告知非醫用

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

央視：奉勸民進黨別玩捐口罩鬧劇

首批新冠疫苗試驗結束觀察！肺部CT結果曝光

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

1000萬口罩捐歐美　胡錫進：世界永不會把台灣當國家

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

女護士被新冠肺炎患者咬臉！檢測報告已出爐

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火速抓27嫌

留美富家女PO：中國人是賤骨頭！

解封前5天　武漢：繼續強化封閉管理

習近平婉拒民眾邀坐船：人太多了！

南海首發現3公尺長「鯨落」可維持上萬生物體生存

更多熱門

相關新聞

PPT爆掛：肺炎定名SARI！法官裁定不罰

PPT爆掛：肺炎定名SARI！法官裁定不罰

郭姓男子日前在PTT爆掛稱，「武漢市內防疫系統內部會議的錄音，已經定明為SARI了，確定是SARS的進化病毒」等話。警方認為郭男在散佈不實謠言、影響公共安寧，將他依法送辦，但法院審理時認為，法官認為郭男貼文不至於讓人恐慌，審結裁定不罰。

澳門大學生可領1.2萬元補助 居民提前領3.7萬元紓困

澳門大學生可領1.2萬元補助 居民提前領3.7萬元紓困

澳洲奧會主席減薪20%

澳洲奧會主席減薪20%

衛健委：中國疫情有局部爆發風險

衛健委：中國疫情有局部爆發風險

考生可線上祈福　擲聖杯、解籤詩

考生可線上祈福　擲聖杯、解籤詩

關鍵字：

新冠肺炎中國中國人民銀行大陸央行大陸戰疫定向降準

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

愛莉莎莎「徵原住民約會」PO文挨轟歧視

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面