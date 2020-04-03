官媒發聲！　央視：奉勸民進黨別玩「捐口罩」的鬧劇

▲中國大陸中央電視台。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

對於總統蔡英文1日宣布，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員、加強國際合作後，大陸官方一直持高度反對意見，除外交部發言人華春瑩提「自省自重」外，官媒央視也於3日透過「熱評兩岸」欄目撰文抨擊：「奉勸民進黨別玩『捐口罩』的鬧劇。」

央視新聞客戶端發表評論文章指出，在4月1日中國大陸外交部的例行記者會上，華春瑩對「台灣捐贈1000萬口罩給歐美國家」一事，反問「記得中國疫情剛剛發生的時候，台灣是不是有人發佈公告說不允許口罩出口？」

▲台灣近日向國際社會捐贈口罩，大陸外交部發言人華春瑩回應說，台灣願意提供幫助，大家樂見其成，但若有人想就疫情搞政治操弄，就得要自省自重了。她還說，台灣不是什麼國家。（圖／達志影像／美聯社）

社評接著指出，是的，大陸民眾可沒忘了，在疫情剛剛暴發、大陸最需要防護物資的時候，台灣行政院長蘇貞昌第一時間宣布，口罩禁止出口，而就在那之前，台灣剛剛捐贈了10萬個N95口罩給澳洲應對火災。

因此，該文章認為，這是針對大陸的冷血無情的行為，並指「一開始這個原因還算冠冕堂皇」，因為台灣民眾很多人買不到口罩。但話鋒一轉，央視貼出一組網路流傳的圖片，表示同樣還在排隊買口罩，輿論對提出捐贈1000萬口罩的蔡英文，以及藝人范瑋琪的看法，並質疑台灣對行有餘力，進而幫助海外的判斷標準，以及台灣醫療物資是否真的充足。

▲央視貼出網路上流傳針對台灣口罩政策的圖片。（圖／取自央視兩岸熱評）

評論稱，小小的口罩，讓我們見識到了民進黨當局對大陸同胞的冷血與絕情，也見證了其以疫謀「獨」的心機與詭計。認為綠營企圖拉攏更多國家支持自己的「台獨事業」，拓展國際空間對抗大陸，並以台灣民眾的健康按生命做為交換。

央視還在評論文章尾聲，援引《中時電子報》的說法，表示「別的國家又不是傻子，他們都知道民進黨捐給它們口罩打的是什麼政治算盤，因為口罩上面都有民進黨當局的『政治印記』。誰都知道，想要進入WHO，繞道而行總是白費工。」並在最後強調，請民進黨當局細品華春瑩說的那四個字：自省自重！

據了解，蔡英文是在1日於總統府敞廳談話時表示，前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃，跟其他國家一同區域聯防，全面抗疫。因此，台灣正與美國、澳洲等國家，進行防疫物資、技術的合作交換，並將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

▼蔡英文1日進行敞廳談話，回應媒體提問。（圖／翻攝總統府直播）

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