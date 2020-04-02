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國家教練硬上女選手30次判5年　女情慾告白「凸凹感情好」！二審改判緩刑

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▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲國家級教練為滿足私慾，竟性侵女選手多達30次，一審遭判5年10月徒刑，二審翻盤獲緩刑。（圖／翻攝pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

田徑項目的國家級教練阿強（化名）自女選手香香（化名）國中二年級起開始擔任她的指導教練，期間阿強為滿足自己私慾，2012年到2015年間總會利用每月訓練機會帶香香上摩鐵，香香總計至少被性侵超過30次。一審台中地院依妨害性自主共30罪判阿強5年10月徒刑；二審判決大翻盤，法官勘驗相關證據後認定阿強僅剩2罪，判處10月徒刑，得易科罰金30萬元，又因雙方已和解，他再獲緩刑3年。全案仍可上訴。

阿強自女選手香香就讀國中二年級時就是學務主任兼田徑隊教練，而香香2011年上大學至2015年11月讀研究所期間，仍持續接受阿強的訓練指導，且她參加國內外各項田徑賽事、賺取的比賽獎金，也都是阿強規劃安排、保管及管理。

隨著香香身體逐漸發展成熟，阿強為滿足私慾，竟罔顧師生倫常，在香香大一下學期起到研究所一年級（2012年5月起至2015年10月）期間，透過每週五載送香香到台中上課機會，每月1次將她載往汽車旅館發生關係，逼香香隱忍屈服至少30次。

香香供稱，自大一起，教練每週五都會載她到台中上課，先到摩鐵發生關係，這段時間並沒有違反她的意願；但到大二下學期開始，她覺得不想再與教練發生關係，曾在路上跟阿強說「不想再發生關係了」、「不喜歡每週去汽車旅館」，但對方都會不開心，並以「若沒有繼續維持關係，妳未來訓練、就業就會有問題」等語要脅，她心生恐懼下只好繼續隱忍。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲國家級教練為滿足私慾，竟性侵女選手多達30次，一審遭判5年10月徒刑，二審翻盤獲緩刑。（圖／翻攝pixabay）

一審台中地院認為，儘管師徒雙方已有多年性關係，但香香在通訊軟體內仍用「您」、「老師」等尊稱，可見教練的權威並未因2人多次性關係而減少，因此依「對受監督之人利用權勢性交」共30罪，判處有期徒刑5年10月。

二審台中高分院審理時，阿強拿出香香曾寫給他的紙條，上方寫道「弟弟（阿強生殖器）妹妹（香香生殖器）感情很好，我不忍心拆散他們」等文字，以及2015年香香在大陸比賽時，曾用WeChat傳訊息給他「愛您唷」、「我們要在抱抱一下嗎」的對話作證，強調2人是合意發生關係，他並沒有強迫香香。

對此，法官認為香香從2013年5月起不僅沒有再表示不願與阿強交往，甚至還寫下字條向教練告白表彰感情，可見2人在那段時間發生關係應為合意性交，未利用權勢強迫，在勘驗證據時間後判定，香香被利用權勢性交總計僅2次，剩下都是雙方合意發生的，審結依「對受監督之人利用權勢性交」共2罪判阿強有期徒刑10月，得易科罰金30萬，又考量雙方已和解，阿強也已支付完全部賠償金，應已知警惕，無再犯之虞，宣告給予他緩刑3年，但緩刑期間需付保護管束，並參加3場法治教育。全案仍可上訴。

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