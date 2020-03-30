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懷疑另結新歡！包商逼酒店妹全身脫光…撲床「猛甩赤裸下體一掌」：很骯髒

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▲桃園市陳姓男子與前女有分手後，前年11月起竟多次散播前女友裸照至其車上擋風玻璃與社區門口供人瀏覽。（示意圖／免費圖庫pixabay）

男子懷疑女友另結新歡，竟命她脫去內衣褲拍打下體大罵骯髒。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

離婚蔡姓電梯包商與酒女小芬（化名）交往，懷疑她另結新歡，酒後在住處摔她手機、毆打她，更以歸還贈送的內衣褲為由，命她脫光，將她推倒在床上後撫摸拍打下體大罵「很骯髒！」。台中高分院維持一審判決，認為蔡男拍打下體未構成猥褻，屬強制，雙方和解，判處7月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，離婚育有2名子女的蔡姓男子，2018年與在酒店工作的女子小芬交往，2人雖有親密關係但未同居。同年5月7日凌晨，2人一起去彰化某KTV包廂喝酒唱歌，蔡男因懷疑小芬另結新歡，當場大吵，直到KTV員工報警後，2人才在凌晨6點離開回到蔡男住處。

蔡男不肯善罷干休，繼續追問，並要求小芬用自己的iPhone手機打電話給「疑似第三者」，打了10多通對方都沒接聽，約2小時後回電。蔡男立刻將電話搶過來破口大罵，掛完電話後隨即將手機猛力往地上砸。怒氣未消的他，接著動手打小芬頭部及手部，導致她手指骨折、雙手挫傷，頭部多處外傷等。

蔡男接著高舉酒瓶作勢毆打小芬，喝令脫下他送的內衣褲，小芬只能聽話照做，將內衣褲脫掉。蔡男接著將小芬推倒壓在床上，雙手將她雙腳抬起，先撫摸她下體2下，在用手掌用力拍打下體1下，並怒斥她「很骯髒！」。小芬因為太緊張，換氣過度呼吸不順，蔡男才停手。她之後用蔡男手機打電話給妹妹，由妹妹接走，隨即向警方報案。

蔡男在法庭上承認確實有摔壞小芬手機並毆打她，但否認要求她脫掉內衣褲並打她下體。但小芬在警詢及法庭上指證歷歷，前後說法也大致相符，且經精神鑑定有創傷後壓力反應合併焦慮情緒、睡眠障礙。

法官也發現，蔡男坦承發現小芬呼吸不順後，有用棉被披覆她並摟抱，可見小芬當時是裸身無誤。

彰化地院審酌，蔡男拍打撫摸小芬下體，是以羞辱告訴人為目的，而非滿足色慾，客觀上尚不足以引起性慾興奮與滿足，與猥褻行為不相同，最後認定蔡男觸犯毀損、傷害、強制罪，分別判處拘役50日、傷害罪3月，強制罪1年，均可易科罰金。

蔡男與檢察官不服上訴，台中高分院審理後，認為原審判決妥適，念在蔡男已賠償30萬元給小芬，小芬也表示願意原諒，3罪最後輕判，分別為毀損罪拘役45日、傷害罪2月、強制罪6月，應執行7月，可易科。

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