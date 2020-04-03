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隔玻璃門「睹流血畫面」！孕妻「家中隔離」突出血　他崩潰接電話：孩子沒了

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記者黃心瑀／綜合報導

美國賓州一名女子薩拉（Sarah Gliem）日前在家中自我隔離，但懷有身孕的她卻無預警的出血，在無可奈何的情況下緊急奔赴醫院，不過一進診療室，她的老公賈德里（Jared）卻因為新冠肺炎的疫情，不能進入陪同檢查；最終，她肚裡的小孩沒有保住，而賈德里從頭到尾只能隔著一扇玻璃門，看著治療室裡的一切發生，並兩眼呆滯的接受小孩已經離去的消息。

根據《太陽報》報導，薩拉跟賈德里育有一名男孩，先前經歷過一次小女兒去世的喪子之痛，隨後又花了15個月的時間接受激素治療，才終於又懷上了另一個小孩；鑒於近來新冠肺炎疫情嚴重，住在賓州的他們也在家進行自我隔離，但薩拉卻無預警的家中開始出血，並與賈德里趕緊前往醫院檢查。

一進到醫院裡，薩拉就被醫護人員接走，當時深知這個小孩很有可能保不住的她，曾向院方詢問是否可以讓老公進到病房，但卻遭到拒絕。賈德里因為疫情和政策的關係，只能「隔著一扇玻璃門」站在外面等候結果，當他透過手機得知寶寶已經不再有心跳時，只能呆坐在地板上，露出茫然的眼神並且哭泣，他甚至不能伸手抱抱自己的老婆給出安慰，畫面看了十分令人鼻酸。

薩拉說，將賈德里的照片拍下除了想要將這一刻留下，讓她隨時隨地知道就算兩人不在一起，但心永遠會同在之外，也想要藉這個機會告訴大家，不要再隨便出門造成疫情擴散，並且無視居家令這件事了，因為這個疾病，在她腹中的寶寶離世的那一刻，無法擁抱自己的丈夫。

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