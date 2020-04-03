出現輸入「關聯病例」　衛健委：中國疫情存在局部爆發風險

▲因應新冠肺炎疫情，中國大陸在上海等機場，對入境者進行全面檢測和集中隔離 。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸近日本土疫情趨緩，轉以「外防輸入」做為指導方針，但在今天下午舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，國家衛健委發言人米鋒坦言，境外輸入確診病例持續增加，「出現本土零星散​​發病例和局部暴發疫情的風險始終存在。」

米鋒表示，4月2日，湖北現有確診病例降至1000例以下，兩例本土新增確診病例均為境外輸入的關聯病例。他強調，當前社區、單位、家庭和個人要繼續做好防護，防範輸入性病例導致的疫情擴散和蔓延。

▲衛健委發言人米鋒。（圖／翻攝新華社）

另對於外界關注，新冠肺炎檢測復陽者，以及無症狀感染者，是否可能造成潛在的傳播風險，科技部成果轉化與區域創新司司長包獻華說，目前尚未發現復陽患者導致傳播的案例，無症狀感者導致大規模流行的可能性不大。

他繼續說，目前有關方面和專家正在加緊研究這兩類人群的分佈、感染性強弱等，對此不能掉以輕心，也不必過度恐慌。在當前大陸官方嚴密的防控措施下，大部分專家認為只要按要求做好科學防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，可以做到防疫與復工復產工作兼顧。

據大陸國家衛健委通報，4月2日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者60例，其中境外輸入無症狀感染者7例；當日轉為確診病例7例（境外輸入轉為確診7例）；當日解除醫學觀察101例（境外輸入解除醫學觀察5例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1027例（境外輸入221例）。

在前幾次國務院新聞發布會上，衛健委和中國疾控中心專家曾說，無症狀患者因均經溯源掌握，並在第一時間隔離，並沒有擴散傳播風險，並援引研究報告指出，無症狀患者平均傳染風險在1人以下，為新冠肺炎確診者的三分之一。

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