一家子出動幫搬家！莫彩曦隔天才知「姊夫確診了」　她震驚：很難原諒

▲莫彩曦Hailey和老公Adam。（圖／翻攝自臉書／Hailey莫彩曦）

記者周亭瑋／綜合報導

「請大家幫我們和全世界祈禱！」美籍YouTuber莫彩曦日前搬家，一家人全員出動，幫忙把東西搬到老公Adam的姊姊家，結果隔天接到震撼彈，姊夫竟是新冠肺炎確診者，而他們前一天全都暴露在染病的高風險之中。

曾來台灣傳教學中文的美國網紅莫彩曦，經常上傳比較台灣、美國各方面的文化差異影片，她一口流利的中文受到許多觀眾喜愛，最近她也陸續拍直擊影片，曝光美國疫情現況。

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然而，莫彩曦今在臉書宣布難過消息，她說道，前幾天父母跟他們一起開車回猶他州，犧牲週末來幫忙搬家，而那天主要的工作是把東西搬到Adam的姊姊、姊夫家。

沒想到，在所有東西搬完後，姊姊突然感嘆，「希望你們不會跟我老公一樣生病。」當時，父親、老公和弟弟都在場，不禁傻眼直呼，「妳先生生病？怎麼沒有提前說？」而姊姊緊接著透露，「喔對了，今天我老公去做新冠病毒的檢測。」

一席話已經讓他們心驚驚，結果隔天得知「姊夫確診新冠肺炎」後，一家人更是衝擊，莫彩曦不禁怒道，「當然我希望他能恢復健康，但真的很傻眼很生氣很難過，因為他們完全沒有通知我們，我爸我老公我弟弟，都有可能接觸到了病毒。」

▲莫彩曦難過發文。（圖／翻攝自臉書／Hailey莫彩曦）

由於她父親是足科醫生，除了兩星期無法工作外，也害另一個醫生得加班，幫忙他應診，她焦急地說，「我最擔心他們得（染上）病毒，真的覺得現在很難原諒Adam的姊姊和姊夫，我努力原諒但一直在想，他們為什麼完全沒有告訴我們？發個短信讓我們知道他那天去做檢測很難嗎？我們最近非常努力防疫，他們就那樣增加了我全家的風險，為什麼還有那麼多人輕視疫情。」

對此，大票網友紛紛湧入留言，「真心覺得如果愛自己的家人們，就應該誠實告知，家人一定會陪伴病患度過難關的，隱瞞病情反而只是讓自己所愛的人一起入地獄，真的很自私，希望你的家人都沒事」、「希望平安，大家沒事，這防疫概念真的很差，生病了不舒服就應該說」、「真的很傻眼美國人的做事方法，現在疫情這麼嚴重了還不老實說，讓別人陷入困境」、「願彩曦和家人都平安」。