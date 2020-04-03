農業紓困加碼20億！3措施曝光 低利貸款、利息補貼加碼8億元

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎全球擴散，行政院加碼紓困預算，農委會主委陳吉仲今（3日）也在臉書上指出，農業紓困振興預算，將加碼20億，從原來的53億增加至73億，如果再加上移緩濟急的部分可上看百億元。

行政院臨時院會昨日通過新冠肺炎特別條例修正案，加碼紓困振興特別預算1,500億元，其中農業預算再加碼20億。陳吉仲說明，新增的20億預算，主要用在3個面向，其中低利貸款及利息補貼加碼8億元、艱困經營者協助加碼8億元、海內外多元行銷加碼4億元。目標是要讓所有農漁民及農業從業人員都可以渡過嚴峻疫情的難關。以紓困振興貸款的部分為例，目前已經核准紓困案件218件，合計12億4千萬元。

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▲農業紓困振興加碼20億。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



陳吉仲說，原有的53億預算部分，已經隨時按照農漁民及相關業者的需求，不斷動態修正做法。例如因應農漁民的經營及產銷狀況即時啟動各項調節及協助措施、針對不同規模的休閒農場調整人力補助及週轉金額的上限、加大部分受國際運費調漲影響的產品行銷補助的力道等。



陳吉仲也說，未來會針對艱困經營者的員工和農漁民團體，提供僱員薪資補助和相關營運協助。此外，也會補助農漁民生產需要用到的資材，減輕農漁民的負擔，目前已規劃從四月中開始提供至少3個月的肥料補助。