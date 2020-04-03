南非政治家過世「奢華喪禮照辦」賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體…整台土葬

▲南非政治家以賓士車當棺材下葬，車窗還能看到僵硬大體。（圖／翻攝自臉書mfundo.bongela下同）

記者陳亭伃／綜合報導

即便新冠肺炎在多國造成損失、傷害，各國政府也祭出嚴厲政策，包括禁止群聚、婚喪喜慶等也不得舉辦，但在南非政治家皮索（Tshekede Pitso）的喪禮中卻絲毫看不出人民面對疫情的害怕，皮索的女兒還遵從父親遺願，以賓士E500作為棺材，將父親遺體固定成「緊握方向盤」狀進行下葬。

根據英國《太陽報》報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）3月15日因新冠肺炎疫情曾單日通報61例，因此緊急宣布全國進入「國家災難」狀態，且採取一系列嚴厲措施，包括取消不必要旅行、集會，各級學校關閉至4月中旬，就是希望可以阻止疫情擴散。

▲殯儀館表示，要讓整台賓士車下葬需要精密測量。

但72歲的南非政治家皮索身為南非聯合民主運動黨高級成員，日前其喪禮仍出現大批的致哀者前往，49歲的女兒賴斯娃卡（Sefora Letswaka）更是找來父親生前最愛的賓士E500轎車作為棺材，直接將遺體放在裡面呈現開車狀態下葬，透過車窗還能清楚看到皮索的大體。

賴斯娃卡表示，父親生前曾是非常富有的商人，擁有一個賓士車隊，最後遇上麻煩之後，那些玩車的人就離開了，但父親仍深愛賓士車，但他也不會開車，卻花很多時間在車後座享受自己的空間。該黨領袖聽聞皮索過世消息，也表示「就算過世也要轟轟烈烈，對於用賓士下葬也不覺得奇怪」。而在喪禮上也有許多人圍觀，殯儀館館長也表示，從未接過這樣的要求，「用賓士車下葬需要精密的丈量、且非常有壓力」。