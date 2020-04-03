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台南當舖槍擊「江湖仙姑」曝光！　槍手為一個江湖規矩惹怒黑白兩道

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▲台南市南區金華路傳槍擊案，1家當鋪疑遭不詳歹徒連開6槍以上示威，歹徒逞兇後駕車逃逸，警方目前已掌握1名特定對象追緝到案中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市南區金華路傳槍擊案，1家當鋪疑遭不詳歹徒連開6槍以上示威，歹徒逞兇後駕車逃逸，警方目前已掌握1名特定對象追緝到案中。（圖／記者林悅攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台南市南區金華路一間當舖2日驚傳遭槍擊，歹徒連開6槍後逃逸，警方追查後懷疑是江湖規矩中的「兄弟借過」，更意外讓當舖老闆身分曝光，就是江湖聞名的「仙姑」。

據警方指出，2日下午2時17分許，市警六分局勤務中心據報，南區金華路一段1家當舖前有人開槍，經通報警網前往勘查後發現，係1名男子駕駛號牌不詳之自小客車，朝店家大門射擊數發子彈，造成商家大門玻璃碎裂及店內物品破損，現場無人受傷，犯嫌開槍後駕車沿金華路一段往北方向逃逸。

根據《自由時報》報導，開槍的兇嫌姓王，疑似積欠上千萬賭債，於是找上「仙姑」經營的當舖救急。但仙姑認為由於認為王男積欠太多婉拒，加上王男的欠條被一些「武鬥派人士」手中，害怕遭遇不測，於是想藉由槍擊當舖來入獄，等出獄後再來面對債務。

沒想到王男此舉一次惹到黑白兩道，因為仙姑經營當舖40多年來，多次向江湖人士以低於行情的利息伸出援手，因此換得好人緣。王男這次開槍後被認為恩將仇報，在地方社團引起討論，警方也注意此事，誓言要當王男逮捕歸案。面對黑白兩道追查，王男目前已經人間蒸發。

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