槍擊「柳丁」躲花蓮！　竹聯槍手淡水河畔丟槍...脫衣秒變晨運民眾

記者邱中岳／台北報導

前大橋頭幫主柳丁3月初上班時遭歹徒尾隨開槍，槍手第一槍打中香爐、第二槍卡彈，槍手逃逸到花蓮躲藏，警方15日前往花蓮逮人，最後在長春祠逮獲騎單車的槍手，另外也在雙北逮捕涉嫌把風、接應的4名同夥。

據悉，有竹聯幫背景的40歲陳姓槍手，在3月初找來3名小弟把風，趁柳丁準備前往公司之際，從後方尾隨開槍，隨即逃往花蓮躲藏，警方在15日逮捕槍手等5嫌，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、殺人未遂等罪嫌送辦。

▲陳姓槍手（右）不滿被前大橋頭幫主柳丁嗆聲，心生不滿朝柳丁開槍警告。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳嫌向警方供稱，因農曆新年前，與女友在大稻埕碼頭被柳丁嗆聲「洗臉」，心生不滿才會想開槍給對方一個教訓，犯案後也逃至花蓮躲藏，警方掌握線索後，先在雙北逮補涉嫌把風、接應的4名嫌犯。

▲警方掌握嫌犯躲藏在花蓮一帶，最後長春祠附近逮補騎腳踏車到陳姓槍手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方隨即又到花蓮一帶尋找陳姓槍手下落，並在15日發現陳嫌騎單車現蹤在花蓮長春祠一帶閒晃，確認身份後隨即上前逮人，但警方並未尋獲作案槍枝，目前仍派出警員在淡水河畔打撈。

警方調查，陳姓嫌犯除了犯案前找來3名小弟在場把風，又在犯案後往河堤邊逃逸，先穿2件外套以及短褲，沿路將槍枝丟在淡水河之外，還一路變裝脫掉外套以及牛仔褲，瞬間變成「晨運民眾」。

據悉，陳姓嫌犯原在2月中旬就已經鎖定柳丁準備進行報復，但沒想到在準備前往犯案時，遭保大警方攔查，保大警方還在車上起獲改造槍枝，孰料陳嫌怒氣未消，又在是個半個月再度朝柳丁開槍警告。全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦，檢察官訊問後向士林地院聲請羈押陳男，法官認為陳犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，裁准羈押禁見。

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