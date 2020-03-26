槍手認罪！血洗基督城清真寺殺51人　成紐西蘭首名「定罪恐怖分子」

▲ 槍手去年身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨26日專電

被控於去年3月15日殺害51人的紐西蘭基督城清真寺血案槍手，今天向法院認罪，成為紐西蘭第一位被定罪的恐怖分子。

紐西蘭廣播公司（RNZ）報導， 被指控犯下51宗謀殺罪、40宗意圖謀殺罪，以及一宗違反恐怖主義抑制法（Terrorism Suppression Act）的澳洲藉男子塔倫（Brenton Tarrant），今天向基督城高等法院（High Court in Christchurch）承認全部罪名。

直到今日之前，塔倫一直拒絕所有指控，他原訂將於今年6月出庭受審。塔倫向法院認罪後，成為紐西蘭史上第一位被定罪的恐怖分子。

報導指出，塔倫於當地時間今天早上10時透過視訊遠距出庭時，臉上沒有表情。至於他為何終於改變主意，決定在今天認罪的原因等問題，並未向法官解釋。

目前法院尚未決定宣判刑期的日期。由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，當地法院的運作也持續受到影響；而法庭也僅准許少數人進入旁聽。

兩間遇襲清真寺的伊馬目教長（imams）佛達（Gamal Fouda）和拉提夫（Abdul Alabi Lateef）均出席旁聽。

紐西蘭警政署署長（Police Commissioner）布希（Mike Bush）表示，塔倫的律師於24日下午通知警方，表示塔倫希望被安排出庭。

布希說：「警方對這項消息表示歡迎。對受害人和社會大眾來說，這是一項出乎意料的消息。」

布希解釋：「雖然（法院）尚未安排刑期聆訊，但今天（塔倫）認罪，這是我們一段最黑暗日子裡的一個重要里程碑。」

去年3月15日，位於基督城的努爾清真寺（Al Noor）伊斯蘭教主麻日（Jumu'ah ）禮拜儀式開始後不久，荷槍實彈的塔倫走入清真寺，並在6分多鐘內殺死42人。

10分鐘後，塔倫抵達林伍德伊斯蘭祈禱中心（Linwood Islamic Centre），但由於找不到入口，於是從外面向祈禱中心掃射，殺死7人。

塔倫於當天被警方拘捕，自始一直遭羈押。

案發當天，一共有50人喪生，第51名死者則是在48日後死亡。

案發前，塔倫居住在紐西蘭的丹尼丁（Dunedin）接近2年，過著深居簡出的生活。塔倫是在居住於丹尼丁期間，參與網路的白人至上主義極右派組織。

紐西蘭政府隨後實行嚴格槍枝管制，並斥資2億800萬紐元（約新台幣37億2000萬元）購回全國民眾所持有的槍枝。（編輯：陳惠珍）