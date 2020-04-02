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疫情影響　中壢大江母親節檔期超前佈署爭搶商機

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▲中壢大江母親節檔期活動，也超前佈署。（圖／大江提供）

▲中壢大江母親節檔期活動優惠多。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，桃園中壢大江購物中心母親節檔期活動，也超前部署！該中心自2日起至5月10日，舉辦長達月餘的促銷活動，活動首5日更推出各種優惠回饋爭搶商機；另外，針對國人慶祝母親節多以外出聚餐為主，母親節檔期活動期間，只要持大江聯名卡至該中心餐廳消費滿千送120元電子現金券，讓卡友過節享用大餐也能省荷包。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：母親節促銷是百貨、購物中心的重要熱門時段之一，往年深受消費者搶購的「小編嚴選」超優惠商品，因疫情影響，今年於3月底起開放線上預購，讓APP會員不用現場排隊也能輕鬆購入。▲中壢大江母親節檔期活動，也超前佈署。（圖／大江提供）

▲▼大江今年母親節主題為「Fun輕鬆．肆意游」，展現購物中心的寬敞舒適。（圖／大江提供）

▲中壢大江母親節檔期活動，也超前佈署。（圖／大江提供）

大江今年母親節主題為「Fun輕鬆．肆意游」，就是希望讓消費者感受到「可以逛街、也可以郊遊」放鬆的氛圍情境，特別邀請館內的櫃姐、客服人員們化身網美，在商場拍美照，以展現購物中心較市區百貨寬敞舒適，不僅可以在戶外綠地曬太陽，也能在樓頂「空中廊道」欣賞星光，放鬆心情好好地迎接春日風光。

由於中壢大江購物中心以眾多餐飲品牌居冠，為搶攻母親節聚餐商機推出聯名卡專屬優惠，凡持大江聯名卡於餐飲店櫃刷卡消費滿1000元即可獲得120元，每卡每月最高可贈480元，回饋率達12%。

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