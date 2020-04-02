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台灣「即時掌握5萬居家檢疫者動態」獲國際讚譽！美《石英》雜誌專訪陳其邁

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▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，台灣靠著優異的防疫表現，獲得國際肯定。其中，台灣超前部屬「即時掌握5萬居家檢疫者動態」的做法也獲得國際讚譽，美國知名財經雜誌《石英》特地專訪幕後推手、行政院副院長陳其邁。

以高收入族群為主的著名網路財經媒體《石英（Quartz）》相當關注台灣的防疫表現，這次特地訪問陳其邁，分析如何運用電子圍籬技術，即時掌握高達五萬名以上居家檢疫者的動態，避免疫情擴大。

報導指出，由於中國大陸施壓，讓台灣被排除在世界衛生組織之外，無法獲得重要和及時的資訊，雖然如此，台灣的防疫表現卻很出色，截至3月31日，台灣共計有322例確診病例，相比之下，人口總數和台灣相似的澳洲確診病例超過4,800例。

報導中特別關注「電子圍籬」系統，其實不少國家都有類似的作法，但台灣卻比大多數國家更早實施，台灣政府的迅速應對，獲得國際讚賞，其中包括紐西蘭總理和歌手瑞奇馬丁等國際知名人士。所謂「電子圍籬」是藉由手機信號，掌握特定對象，離家太遠會將觸發警報，並向當事人發送簡訊以確定他們的所在，違反隔離規定的人將被處以最高新台幣100萬元的罰款。

報導中舉例，一位在台灣接受居家檢疫的民眾，因為手機沒電15分鐘，發現有四通政府機關來電，更有兩位警察登門訪視，查驗是否有違反居家檢疫規定，事實上，由政府利用手機定位掌握行蹤的人數約有近五萬五千人，也就是這次接受居家檢疫者的人數。

事實上，台灣1月下旬開始研究這項系統，1月底農曆新年，當台灣全國各地許多人忙於慶祝農曆新年假期，不同部門和機構的官員聚集在一起，討論如何處理越來越多預期將會需要居家檢疫之人的方法。包括電子手環（香港實施），但最終決定使用以手機為主的電子圍籬。台灣政府認為這樣比較不具侵入性。幾天後，系統開始運行。

陳其邁在報導中表示，「我們相當早就實施這項系統系統，避免這項流行病造成工作人員沉重負擔。」陳其邁負責建構電子圍籬。 「每天都有很多人從中國回來，如果我們使用傳統的隔離方法，不可能對所有人進行掌握。」

行政院資安處處長簡宏偉說明，每個電信公司都有不同的計算手機位置的方法，包括距離基地台的距離以及相對於基地台的方向。只要打開手機，就能確定位置。而且，如果手機關閉，也能被防疫單位知道，並且向第一線的行政人員或警察發送消息，以便他們跟進。

簡宏偉說，「到目前為止，該系統非常準確，只有大約1％的警報是假警報。通常，不精確的位置參數是因為手機位於農村地區，信號接收點參差不齊，或者是因為手機位於高層建築物中，而該建築物從遠處的基地台接收信號。」

不過，電子圍籬系統也有隱私問題。報導中指出，台灣政府表示，疫情過後，追蹤系統就會終止。

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