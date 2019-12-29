員工怒控Coser團亂搞！高雄「百年派出所」崩壞　文化局調查結果出爐

▲高雄百年日式派出所牆面崩落，工作人員怒控「網拍團放任小孩跑跳」。（圖／翻攝自高雄市文化局）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市林園一間百年歷史的古蹟傳出損壞，「原頂林仔邊警察官吏派出所」駐館人員表示，有一個約20多人的團體到場館取景拍照，但他們卻讓小孩子在館內嘻笑打鬧，使原本就脆弱的古蹟牆壁損毀。不過高雄文化局調查後表示，牆壁應該是自然剝落，但也提醒民眾到館舍參觀，不要有跑跳等激烈行為。

照片中，原頂林仔邊警察官吏派出所內一處白牆，牆面破了一個相當巨大的洞，連混凝土及木構架都裸露在外，地上掉落的碎泥土塊則被工作人員清除。工作人員無奈說，他們日前接待一個要借用場地拍照的Coser團體，「然後對方是有帶小孩子一起進場參觀，有看到小孩子在館內跑跳追逐。」

工作人員透露，這一個Coser團體當時大約有20多人到場參觀，當時值班人員看見情況（小孩子跑跳）有立刻上前勸阻，但因為室內沒有監視器，所以不確定小孩子有沒有碰到牆壁，他當晚下班後再次進入館內查看，就發現白色牆面已經損壞倒塌。

▲工作人員下班後到館內查看，發現白色牆面剝落了一大塊。（圖／翻攝自臉書）

高雄文化局調查後則認為，民眾沒有進行破壞的行為，牆面應該是自然的剝落，但也強調館方平日一直有在保養維護，若無明顯外力影響，壁體應該不易產生剝落，因此提醒往後參觀的民眾，勿在傳統木造建築內進行跑跳等震動行為，避免增加歷史悠久的建物結構損壞的風險。

原頂林仔邊警察官吏派出所是日治時期的警察派出所，日式建築風格吸引許多Coser與婚紗業者前來取景拍照，但也經常傳出有遊客在館內跑跳等情況，若建築真的因為人為破壞造成損毀，將可以依文化資產保存法罰則，毀損歷史建築部份或全部，開處30萬元以上、200萬元以下罰緩。

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