4歲女童跳床突爆哭！　一抬下巴爸驚呆「鉛筆插進脖子」差0.01mm戳穿動脈

▲江蘇女童安安被鉛筆插進脖子。（圖／翻攝自937江蘇新聞廣播，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇常州一名4歲女童安安（化名）和弟弟跳床玩樂，沒想到卻被一支鉛筆斜插進脖子，父母聽見哭聲趕來，嚇壞緊急送醫。醫生表示，鉛筆插入5公分，筆尖距離動脈僅僅只有0.01公厘的距离，直抵喉嚨，情況相當危險。

綜合陸媒報導，安安的父親金先生回想，3月23日傍晚與老婆在準備晚餐，兩名小孩自己在房間床上玩，突然之間卻聽到女兒大哭，趴在地上，「我把她翻過來一看，她捂著下巴，我就看見一支鉛筆插在脖子裡」。

金先生透露，看見的瞬間和老婆都被驚呆了，還好查看後發現，安安傷口沒有出很多血，呼吸也還好，只是不斷哭，趕緊抱起來送去兒童醫院。金先生夫婦猜測，那支鉛筆應該是弟弟遺留在床上的，兩人玩耍時沒注意到才發生意外。

常州市兒童醫院兒外科副主任醫師梅毅介紹，鉛筆沿右側頸部頜下，斜行插入頸部，在增強CT下面能看到，鉛筆插進去大約5公分左右，筆尖幾乎緊貼著那裡的頸外動脈頜下動脈分支，情況還是比較危險。

梅毅表示，頸部位置特殊，一旦戳破動脈，可能會引起出血性休克，大量出血也有可能會壓迫氣管造成窒息，後果將不堪設想，「我們仔細讀片以後，認為孩子基本情況還好，於是在嚴密的監測下，大膽地用輕柔的手法慢慢把筆尖從頸部一點點旋轉拔了出來，這個過程要非常小心」。

經醫務人員連夜搶救，鉛筆被成功取出，安安順利逃過一劫。安安經過休養後，精神已經越來越好，胃口也不錯，3月30日經過複查，傷口癒合良好，頸部無其他併發症，順利拆線出院回家。





▲江蘇女童安安復原狀況良好。（圖／翻攝自中新網）