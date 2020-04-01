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清明4天連假新北交通管制看這裡！　侯友宜籲市民「上網追思」

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▲▼新北市警局交大因應清明連假，增設多處交通崗，並實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市警局交大因應清明連假，增設多處交通崗，並實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局交通大隊因應清明節4天連續假期，將有大量返鄉及掃墓車潮，規劃定點交通崗，並針對29處納骨塔、182處公立公墓加強疏導，其中五股公墓區易壅塞路段孝義路實施單行道管制，只准許汽車上山，禁止其下山；國道也將實施高乘載管制，用路人行車前應查看管制路段。

▲▼新北市警局交大因應清明連假，增設多處交通崗，並實施交通管制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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4月2日起至4月5日有4天清明節假期，新北市警局交大將加強各墓區、車站旅運處所、觀光旅遊景點、大型賣場及量販店各交通疏導，其中五股公墓區易壅塞路段孝義路實施單行道管制，只准許汽車上山，禁止其下山，民眾掃墓後下山可由天乙路左轉成泰路三段577巷下山，或由天乙路右轉田埔巷再左轉凌雲路下山。

國道高速公路局也在4月2日7時至12時，國道1號內湖至頭份及國道3號木柵至香山，各交流道之南向入口實施高乘載管制，4月2、3日，每日7時至12時，國道5號南下入口匝道實施高乘載管制（南港系統-石碇及坪林），其中深坑往石碇交流道文山路實施「車道分流」管制（外側往宜蘭、內側往石碇、平溪），請駕駛人行經高乘載管制路段請配合提前打開前後車窗受檢，以加速通行速度，減少車流停等時間。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，新北市長侯友宜建議市民，可將掃墓改以線上追思，代替前往祭祖，使用新北市線上追思系統，「新北市清明服務網：https://www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/TombSweepingFestival」，以減少人車潮群聚，降低群聚感染風險。

警方呼籲，密閉空間請戴口罩，並可事先收聽警廣或於新北市即時交通資訊網及國道1968即時交通資訊網等查詢，機動調整行駛路線，假日難免車多，如遇有壅塞，請保持耐心，並隨時與警廣0800-000123、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」0800-261077或110反映，警方將儘速前往疏導與排除。

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