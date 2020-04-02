病例「指數級成長」1周死亡人數翻倍！　譚德塞：深感憂心

▲疫情發展加劇，譚德塞表達憂心，呼籲各國合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1日表示，新冠肺炎疫情加劇、全球擴散，讓他們深感憂心；截至台灣時間上午5點，全球已有205個國家或地區染疫，突破92萬人確診、4.6萬人死亡。

路透社報導，譚德塞在日內瓦召開視訊記者會，又一次提到對全球大流行的發展趨勢感到憂心，「過去五周以來，確診數字幾乎呈現指數級成長，而且過去一個禮拜，死亡人數已經翻倍」，「接下來這幾天，確診病例會達到100萬人，全球死亡病例也會來到5萬人。」

譚德塞指出，世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金組織（IMF），準備為受到疫情重創的發展中國家減免債務，「許多發展中國家沒辦法負荷人民的損失，尤其是在封鎖期間，特別是那些人民收入只夠當天溫飽的國家。這就是我們呼籲國際應該提出債務減免，讓這些國家度過危及時刻」，「我們正在加快處理債務減免的程序，好讓他們的經濟和社會不致於陷入危機。」

新型冠狀病毒的病徵顯示相當狡猾，不少人感染後健康仍然良好，卻成為超級傳播者，WHO流行病學家克爾科夫（Maria ver Kerkhove）對此表示，WHO對感染的定義，是包括實驗室檢測確診在內，「不論是否發展出症狀」，驗出陽性即為確診。

「我們以中國的數據來看」，克爾科夫表示，目前已知無症狀但被驗出陽性的個案，大約75％的人都會漸漸發展出症狀，她將這類無症狀患者的狀態形容為「前症狀階段」。她指出現在發生疫情大流行的國家，多數仍以出現發燒和咳嗽等明顯症狀的患者為主，但很重要的是，WHO應該要掌握新冠肺炎發病的完整光譜。